Digitale Sichtbarkeit erhöhen

Gratis Tickets für den WOW-Effekt-OnlineTalk®

Hintergrund | 0 | | Julia Jamy | 03.05.2024

(© HK Academy)

Die digitale Sichtbarkeit wird für Unternehmen immer wichtiger. Im WOW-Effekt-OnlineTalk® der Hannes Katzenbeisser Academy bekommen die Teilnehmer sämtliche Fachbegriffe des Online-Marketings so erklärt, dass jeder sofort loslegen kann. elektro.at-Leser haben nun die Möglichkeit das Live-Webinar kostenlos zu erleben.

Beim WOW-Effekt-OnlineTalk®-Webinar erhalten die Teilnehmer in kürzester Zeit einen Überblick, wie es um die digitale Sichtbarkeit steht oder was jeder selbst tun kann, um sein Online-Marketing nach vorne zu bringen. Am Ende dieses Kompakt-Webinars gibt es auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die sofort bearbeitet werden können. Mit Gernot Krickl haben die Teilnehmer einen echten Spezialisten an der Seite, der sämtliche Fachbegriffe des Online-Marketings so erklärt, dass jeder Teilnehmer sofort loslegen kann. Die Webinar, Events und Seminare mit den Experten der HANNES KATZENBEISSER ACADEMY sollen nicht nur viel Zeit ersparen, sondern darüber hinaus auch zu neuen Ideen inspirieren.

Auf die Frage, ob das Seminar für jede Branche geeignet ist, sagt Hannes Katzenbeisser:„Absolut! Mit Gernot Krickl ist ein Experte aus der Praxis im Einsatz, der auch garantiert jede Art und Größe von Unternehmen abholen und beraten kann. Somit gibt es beim WOW-Effekt-OnlineTalk®-Webinar keine vorgeschriebene oder eingeschränkte Unternehmensgröße, womit alle Teilnehmer maximal profitieren können.“

Jetzt Gratis-Tickets sichern!

elektro.at-Leser haben nun die einmalige Möglichkeit sich selbst davon zu überzeugen. Einfach unter https://www.hanneskatzenbeisser.com/wow-effekt-onlinetalk/ einen passenden Termin auswählen, Ticket in den Warenkorb hinzufügen und mit dem Gutscheincode „ELEKTRO123WOW“ erhalten Sie das Live-Webinar statt um 77€ kostenlos.