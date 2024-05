Skalierbare All-in-Lösung

neoom TERRA: Erster Outdoor-Batteriespeicher für Gewerbe und Industrie

Photovoltaik Energiezukunft | 0 | Produkte | Wolfgang Schalko | 03.05.2024

Mit dem Launch des TERRA Outdoor-Speichers setzt neoom neue Maßstäbe in der Energiespeicherindustrie und bietet seinen Kunden eine innovative Lösung, um ihren Energiebedarf effizient und nachhaltig zu decken. (© neoom)

Mit dem TERRA Speichersystem hat neoom den ersten Outdoor-Batteriespeicher für den Gewerbe- und Industriesektor gelauncht. Das System wurde speziell für den Einsatz im Freien entwickelt und verfügt über ein flüssigkeitsgekühltes Batteriesystem sowie einen integrierten Batteriewechselrichter und ist praktisch beliebig skalierbar.

Der modular aufgebaute Outdoor-Speicher TERRA eignet sich als Gewerbe- und Utility-Speichersystem und beeindruckt mit seiner enormen Skalierbarkeit: Der All-in-One Outdoor-Batteriespeicher (Betriebstemperatur -30°C bis max. 50°C) kann mit neoom CONNECT und GRIID beliebig erweitert werden und durch verschiedene Betriebsmodi können Energiekosten reduziert werden. Zudem lässt sich der dynamische Strommarkt für mehr Wirtschaftlichkeit nutzen.

Der TERRA kann mit bis zu 6 Systemen unter einem TERRA Master zusammengeschaltet werden und bietet so die Möglichkeit, schnell und einfach ein hochwirtschaftliches Batteriesystem mit einer Leistung von bis zu 750 kW und einer nutzbaren Kapazität von bis zu 5882 kWh zu realisieren. Der TERRA Master gewährleistet dabei die Energieverteilung sowie den Energieanschluss des gesamten TERRA-Batteriesystems an die Kundenanlage und integriert zudem das intelligente Energiemanagement neoom CONNECT. Mit neoom CONNECT können mehrere dieser Systeme miteinander verbunden werden, um eine Skalierung bis in den Bereich von mehreren MW-Leistungen und MWh-Kapazität zu ermöglichen.

„Für eine erfolgreiche Energiewende braucht es Batteriespeicher. Mit der Einführung des TERRA Outdoor-Speichers eröffnen wir unseren Gewerbekunden nicht nur die Möglichkeit, skalierbar und hocheffizient Energie zu speichern, sondern laden sie auch ein, aktiv an der Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft mitzuwirken. Indem die selbst erzeugte Energie aus erneuerbaren Quellen wie Solaranlagen effizient gespeichert werden kann, werden Nutzer selbst zu Visionären einer Energierevolution. In Zeiten niedriger Strompreise kann der erneuerbare Strom je nach Bedarf abgerufen und dann in Zeiten hoher Nachfrage genutzt werden”, so Walter Kreisel, CEO und Gründer von neoom.