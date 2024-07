Innovationen und weitere Ausstellungssegmente erwarten die Besucher in Löhne

area30 2024: Branchentreffpunkt mit Anziehungskraft

04.07.2024

Von 21. bis 26. September 2024 ist es wieder soweit: Die area30 im deutschen Löhne geht über die Bühne. (Bild: Trendfairs)

Vom 21. bis 26. September treffen sich wieder viele Entscheider aus der europäischen Küchenbranche in Ostwestfalen: Neben der Küchenmeile A30 steht dabei besonders das zentrale Businessevent area30 im Fokus. Veranstalter Trendfairs GmbH erwartet zur 13. Ausgabe auf rund 13.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche nach jetzigem Stand erneut gut 200 Aussteller und Marken, die sich den erwarteten 12.000 Fachbesuchern aus 60 Ländern in Löhne präsentieren werden. Es sei vor allem die beindruckende Vielfalt an Produktgruppen und Neuheiten, die die Branche auf die area30 lockt.

Die area30 in diesem Herbst ist nahezu ausgebucht, wie Veranstalter Trendfairs berichtet. Das sorge für eine hohe Anziehungskraft und mache diese Innovationsshow nach bisherigen Erfahrungen wieder zum „bestbesuchten Messezentrum“. Auf dem Gelände an der Lübbecker Straße 29 in Löhne kommen bedeutende Marktführer bzw. die meisten Aussteller und Marken in hoch verdichteter, aber dennoch angenehm persönlicher Form zu Gesprächen und Geschäften zusammen. „Beste Services, nahe Parkmöglichkeiten, zentrales Catering und natürlich einzigartige Sonderflächen bzw. -events runden die Alleinstellung der area30 ab“, sagt Trendfairs.

„Es zeigt sich jedes Jahr aufs Neue, welche Relevanz die area30 für die Branche hat. Für Systemceram ist sie die wichtigste Messe im Jahr. Wir treffen unsere Bestandskunden und können neue Geschäftskontakte generieren. Was uns besonders gut gefällt, ist die Konzentration der area30 auf die Küchenbranche, wertvolle Kontakte und das Netzwerken aber auch die gute Stimmung. Die area30 war ein großer Erfolg und eine große Motivation für alle Beteiligten – 2024 ist bereits für uns fest eingeplant.“, so bringt es Kevin Göbel aus der Geschäftsleitung des renommierten Unternehmems aus Siershahn auf den Punkt.

Auf der zentralen Plattform kommen Entscheider aus Küchenstudios, dem Küchen-Fachhandel, aus Verbundgruppen, der Großfläche sowie Projektanten, aber auch Medienvertreter und Repräsentanten von Verbänden mit nahezu allen innovativen Marktführern und bedeutenden Marken, smarten Start-ups und intelligenten Newcomern auf der area30 in Kontakt. Es fällt auf, dass heuer einige Aussteller ihre Präsentationsflächen erweitert haben.

Hierzu zählt beispielsweise auch Naber, dessen Geschäftsführer Lasse Naber wie folgt hervorhebt: „Die area30 ist für uns ganz klar gesetzt – es ist die Leitmesse der Branche. Für Naber ist es die ideale Bühne unsere Produkte dem Fachpublikum zu präsentieren. Wir vertreiben Küchenzubehör, das den Alltag der Menschen erleichtert und verschönert. Wir gehören seit vielen Jahren zur area30-Familie und genießen neben dem geschäftlichen Erfolg die Atmosphäre und den Service.“

Wie in jedem Jahr erwarten in Löhne bekannte Hersteller von Küchenmöbeln sowie Anbieter von Spülen, Armaturen, Absaugsystemen, Accessoires, Elektrogeräten und IT bzw. Software ihre Messegäste in angenehmer Wohlfühlatmosphäre. Mit den sich wandelnden Ansprüchen der Verbraucher und damit des Marktes wachsen einzelne Produktgruppen überproportional. Dazu gehören beispielsweise die Anbieter hochwertiger Arbeitsplatten. Darüber hinaus nutzen einige Hersteller von Tischen und Stühlen die area30, da diese Themen immer mehr zusammenwachsen. Die Namen Schösswender, Mayer oder Dan-Form seien jetzt bereits einmal „verraten“…

Johannes Artmayr unterstreicht: „Für Strasser Steine hat sich bestätigt, dass die area30 die Fachmesse ist, bei der die Entscheidungen für das nächste Jahr getroffen werden. Nicht zuletzt deshalb, weil alle wesentlichen Marktteilnehmer bei dieser Messe vertreten sind. Es ist beeindruckend, dass der schon beträchtliche Besucherzustrom wiederum getoppt werden konnte.“

Für dieses Wachstum sei zudem das smarte Begleitprogramm der Fachmesse wichtiger Impulsgeber. „Online-Marketing, künstliche Intelligenz, ChatGPT – Entwicklungen, über die alle sprechen. Doch wie genau profitiert die Branche davon? Die ‚innovation area‘ ist die optimale Möglichkeit, um einem Fachpublikum aus Küchenstudios, Herstellern und Verbänden unsere einzigartige Online-Marketing-Plattform vorzustellen“, meint dazu beispielsweise Katharina Epple von Axregio.

Deshalb bereitet der Veranstalter erneut eine „Stage“ mit einem erstklassigen Vortragsprogramm vor und nachdem die Premiere der „innovation area“ im letzten Jahr so nachhaltig bei Besuchern wie auch Ausstellern gut angekommen ist, erfährt auch diese Sonderfläche eine Neuauflage. Der Countdown läuft jedenfalls – und die Erwartungen an die area30 dieses Jahres sollten wieder einmal für alle Akteure bestens mit „mehr als erwartet” erfüllt werden, hofft Trendfairs.

Facts & figures

Produktgruppen

Abfallsysteme, Accessoires, Akustik, Arbeitsplatten, Armaturen, Badmöbel, Bänke, Dienstleistungen, Dunstabzüge, Elektrohausgeräte, Esszimmermöbel, Fachpresse, Hauswirtschaftsraum, Innenausbau, Institutionen / Verbände, Kooperationspartner, Küchenmöbel, Licht, Medien und Verlage, Möbel, Nischenrückwände, Outdoorküchen, Outdoormöbel, Smart Home, Software / IT, Spülen, Stühle, Tische, Zubehör, Zulieferer

Termin

21. bis 26. September 2024