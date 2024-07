Nummer 2 bei den weltweiten TV-Lieferungen

Hisense behauptet Dominanz auf dem globalen TV-Markt

Multimedia | 2 | | Julia Jamy | 05.07.2024

Hisense möchte mit seiner UEFA EURO 2024-Kampagne „Beyond Glory" die Begeisterung weiter anheizen. (© Hisense)

Bei der Fußball-Europameiersterschaft kommt man zurzeit an einer Marke nicht vorbei: Hisense. Mit seiner UEFA EURO 2024-Kampagne „Beyond Glory" möchte der Hersteller die Begeisterung weiter anheizen und seine Position am globalen TV-Markt weiter festigen. Seit acht Jahren in Folge ist Hisense in der Kantar BrandZ Top 10 Chinese Global Brands Liste vertreten.

Im Mittelpunkt der „Beyond Glory“-Kampagne steht laut Hersteller das Streben nach Spitzenleistungen, das bei Fußballfans auf der ganzen Welt Anklang findet. Das Display im Berliner Olympiastadion zeigt die neuen Produkte von Hisense, darunter ULED-Fernseher und Laser-TVs. Die Kampagne geht aber weit über das Berliner Olympiastadion hinaus und erreicht Fußballfans in 30 Märkten, darunter Deutschland, Italien, Großbritannien, Frankreich und Spanien. Der Slogan „Never Settle for No. 2 Globally“ ist auf der gesamten EURO 2024 zu sehen und soll das Engagement von Hisense für kontinuierliche Entwicklung und technologische Innovation widerspiegeln.

Das Unternehmen ist zwei Jahren in Folge die Nummer 2 bei den weltweiten TV-Lieferungen war. Hisense hatte im 1. Quartal 2024 nach eigenen Angaben einen Anteil von 13,6 % am weltweiten TV-Volumen und einen Anteil von 12,1 % am weltweiten Umsatz. Darüber hinaus ist Hisense die Nummer 1 bei 100-Zoll-Fernsehern und Laser-TVs, sowohl im Jahr 2023 als auch im ersten Quartal 2024. Zudem ist der Hersteller seit acht Jahren in Folge in der Kantar Brand Top 10 Chinese Global Brands Liste vertreten. Die TV-Geräte von Hisense haben nach eigenen Angaben auf verschiedenen internationalen Märkten eine außergewöhnliche Leistung gezeigt. Von Jänner bis April 2024 hielt die TV-Geräte-Sparte von Hisense den höchsten Marktanteil in Australien und Südafrika und belegte in Kanada und Mexiko die Nummer 2 auf dem Markt.