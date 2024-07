„Wichtiger Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens"

AVM findet Investor

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 10.07.2024

AVM gibt bekannt, dass die Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter den Generationswechsel für ihr Unternehmen geregelt haben. Mit Imker Capital Partners (Imker) bekommt das Unternehmen nun einen neuen langfristigen Investor. Die Gründer von AVM bleiben dem Unternehmen mit einem Minderheitsanteil als Gesellschafter und als Beirat erhalten.

Bereits vergangenen September berichteten wir über einen möglichen Generationswechsel von AVM. Nun hat das Unternehmen einen Investor gefunden. Mit Imker Capital Partners (Imker) bekommt das Unternehmen einen neuen langfristigen Investor. Imker ist ein europäisches Family Office. Die Gründer von AVM bleiben dem Unternehmen mit einem Minderheitsanteil als Gesellschafter und als Beirat erhalten. „Wir sind den Generationswechsel aktiv und systematisch angegangen, um den Erfolg von AVM fortzuschreiben. Wir freuen uns, Imker als neuen Investor zu begrüßen, da sie unsere Vorstellungen zur Zukunft von AVM teilen. Das Engagement von Imker ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens und wird die Fähigkeit von AVM, innovative Lösungen anzubieten, weiter fördern“, so Johannes Nill, CEO und Sprecher der Geschäftsführung. AVM strebt nach eigenen Angaben einen Wachstum durch neue Produkte und eine verstärkte Internationalisierung an.

AVM ist in Europa einer der führenden Hersteller von Produkten für den Breitbandanschluss und das digitale Zuhause. Das 1986 in Berlin gegründete Unternehmen setzt seit Beginn auf Eigenentwicklungen für innovative Produkte. Im Jahr 2023 erzielte der Berliner Kommunikationsspezialist mit 890 Mitarbeitenden einen Umsatz von 580 Millionen Euro.