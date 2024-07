Für eine optimale Zahnpflege

Panasonic präsentiert neue Mundduschen

Kleingeräte | 0 | | Julia Jamy | 10.07.2024

Panasonic hat eine brandneue Reihe von Mundduschen mit Ultraschall-Technologie eingeführt. (© Panasonic)

Um optimale Ergebnisse bei der Mundpflege zu erzielen, reicht Zähneputzen allein oft nicht aus. Panasonic hat daher eine brandneue Reihe von Mundduschen mit Ultraschall-Technologie eingeführt. Die Munddusche soll helfen, alle Bereiche der Zähne, insbesondere die schwer zugänglichen Stellen, gründlicher zu reinigen.

Die neuen Panasonic Mundduschen der Series 800, Series 600 und Series 300 wurden für eine bestmögliche Mundgesundheit entwickelt. Vor allem die Panasonic Series 800 und Series 600 sollen mit ihrer Ultraschall-Technologie ein Upgrade zu herkömmlichen Mundduschen darstellen. Sie sorgt für eine höhere Reinigungsleistung und hinterlässt ein frisches, gesundes Mundgefühl, wie der Hersteller verspricht. Der leistungsstarke Ultraschall-Wasserstrahl soll nicht nur die Zahnoberfläche von Speiseresten befreien, sondern er reinigt auch die Zahnzwischenräume und die Zahnfleischtaschen, um Karies und Zahnfleischerkrankungen zu verhindern.

Auf persönliche Bedürfnisse anpassbar

Die Panasonic Ultraschall-Mundduschen der Series 800 und der Series 600 verfügen über fünf Wasserdruckstufen. Die zuletzt verwendete Einstellung merkt sich die Ultraschall-Munddusche für die nächste Anwendung. Je nach Modell sind die Panasonic Mundduschen mit separaten Düsen für spezielle Anwendungen ausgestattet:

Die Ultraschall-Düse reinigt mit purem Wasser bis in die Zahnzwischenräume.

reinigt mit purem Wasser bis in die Zahnzwischenräume. Die orthodontische (kieferorthopädische) Düse mit ihrem kleinem Bürstenkopf soll die Zahnpflege erleichtern z.B. bei festsitzenden Zahnspangen.

mit ihrem kleinem Bürstenkopf soll die Zahnpflege erleichtern z.B. bei festsitzenden Zahnspangen. Eine Zungenreinigungsdüse gleitet auf einem Wasserfilm über die Zunge, entfernt Belege und soll so für einen frischeren Atem sorgen.

Series 800: EW-DJ86

Die Series 800 Munddusche EW-DJ86 verfügt über die Ultraschall-Technologie, die nach eigenen Angaben in nur einer Woche zu einem gesünderen Zahnfleisch verhelfen soll. Die EW-DJ86 lässt sich in nur einer Stunde per USB-Kabel (Typ-C) aufladen und bringt sie zwei verschiedene Aufsätze mit: eine Ultraschall-Düse und eine orthodontische Düse. Die EW-DJ86 ist in den Farben Schwarz und Weiß für 119€ (UVP) erhältlich.

Series 600: EW-DJ67 und EW-DJ66

Die Panasonic Mundduschen der Series 600, EW-DJ67 und EW-DJ66, verfügen ebenfalls über eine Ultraschall-Technologie. Hier erfolgt das Aufladen mithilfe einer kompakten Ladestation. Für eine einfache Gerätepflege ist der Wassertank nicht nur abnehmbar, sondern auch spülmaschinenfest. Die weiße Series 600 EW-DJ67 ist ab sofort für 99€ (UVP) erhältlich. Zum Lieferumfang gehört eine Ultraschall-Düse, eine orthodontische Düse sowie eine Zungenreinigungsdüse. Die Series 600 EW-DJ66 wird mit zwei Ultraschall-Düsen geliefert und ist ab sofort für 89€ (UVP) in den Farben Navy-Blau und Weiß erhältlich.

Series 300: EW-DJ27 und EW-DJ26

Die Modelle der Series 300 brauchen mit ihren kompakten Ladeschalen nur wenig Platz im Bad. Auch ihr Wassertank kann einfach im Geschirrspüler gereinigt werden. Zur Series 300 gehören die EW-DJ26 mit zwei Standarddüsen sowie die EW-DJ27 mit vier Standarddüsen im Zubehör. Beide Panasonic Mundduschen sind ab sofort in den Farben Eisblau und Violett erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 69 € (UVP) für die EW-DJ27 und 59 € (UVP) für die EW-DJ26.