Samsung präsentiert neue Galaxy Z Fold6 und Galaxy Flip6

Dominik Schebach | 10.07.2024

Faltbares und Tragbares hat Samsung am Mittwoch global präsentiert: Das Galaxy Z Fold6 und Flip6 sowie die neue Generation der Samsung Smartwatches. (© Schebach)

Mit der neuen Generation rücken die faltbaren Smartphones noch weiter in den Mainstream. Das neue Galaxy Z Fold6 und das Galaxy Z Flip6 warten nicht nur mit verbesserter Hardware und schlankerem Design auf. Die inzwischen sechste Generation der faltbaren Smartphones von Samsung ist auch für den Einsatz von KI-Funktionen optimiert.

„Für die neuen Foldables ist AI besonders wichtiger Punkt, weil wir hier einerseits die Produktivität des großen Screens mit dem Produktivitätsschub durch die AI kombinieren können“, erklärte dann auch Marvin Peters, Director Mobile von Samsung Electronics Austria bei der Pressepräsentation in Wien. Diese Kombination sei auch für den FH interessant wie Peters betonte: „Galaxy AI ist ein Thema, dass man am POS erklären muss. Da geht es nicht um die Specs des Smartphones, die hat sich der Kunde so oder so schon im Internet geholt. Am POS will er wissen, wofür die AI gut ist. Das muss man ihm erklären.“

Die Leistungssteigerung basiert auf der neuesten Hardware: Sowohl das Galaxy Z Fold6 als auch das Galaxy Flip6 sind mit der Snapdragon 8 Gen 3 Mobile-Plattform für Galaxy ausgestattet, dem bisher fortschrittlichsten Snapdragon-Mobilprozessor, der erstklassige CPU-, GPU- und NPU-Leistung kombiniert. Der Prozessor ist für AI-Verarbeitung optimiert und bietet verbesserte Grafiken sowie eine verbesserte Gesamtleistung.

Galaxy Z Fold6

Dieses Plus an Leistung kombiniert das Galaxy Z Fold6 mit den einer Vielzahl an AI-gestützten Funktionen, welche das große Innen-Display optimal nutzen und so die Produktivität steigern sollen. So verfügt das Modell über eine weiterentwickelte Form von Note Assist. Die Funktion bietet nun Übersetzungen, Zusammenfassungen und automatische Formatierungen für Besprechungsnotizen. Außerdem ermöglicht eine neu integrierte Funktion die Transkription, Übersetzung und Zusammenfassung von Sprachaufnahmen direkt in Notes. Ein neu hinzugefügter Composer in der Samsung-Tastatur generiert Textvorschläge basierend auf einfachen Schlüsselwörtern für E-Mail- und Social-Media-Apps wie Gmail und Instagram. Dabei werden frühere Beiträge analysiert um den persönlichen Tonfall widerzuspiegeln.

Zusätzlich ermöglicht der S Pen den Zugriff auf Verknüpfungen zu praktischen Funktionen, indem der Stift über dem Display des Geräts schwebt. Smart Select erweitert das S Pen-Erlebnis durch nützliche Funktionen wie Übersetzungen, das Hinzufügen von Notizen und das brandneue Sketch to Image7: Einfach auf dem erfassten Display skizzieren oder zeichnen, schon generiert Sketch to Image verschiedene Bildoptionen. Durch die Nutzung des Dual-Screen-Formfaktors ermöglicht der Dolmetscher8 im neuen Konversationsmodus beiden Parteien, Übersetzungen bequem auf dem Haupt- und Cover-Display anzuzeigen, um natürlichere Interaktionen zu fördern.

Eines der wichtigsten Einsatzgebiete für die Galaxy AI ist allerdings die Bildbearbeitung: Hier ermöglicht die ProVisual Engine des Galaxy Z Fold6 eine erweiterte Bearbeitung mit Photo Assist auf dem großen Bildschirm. Das Feature Portrait Studio10 erstellt eine Vielzahl von Porträtstilen wie beispielsweise Cartoon oder Aquarell für eine Vielzahl von kreativen Möglichkeiten. Lebendige, lebensnahe Grafiken werden durch Ray Tracing unterstützt und auf einem 7,6-Zoll-Display zum Leben erweckt, der eine Helligkeit von bis zu 2.600 Nits bietet und dadurch ein intensiveres Gaming-Erlebnis zu ermöglicht.

Galaxy Z Flip6

Das 3,4-Zoll-Super-AMOLED-FlexWindow wurde verbessert und ermöglicht AI-unterstützte Funktionen, ohne dass das Gerät geöffnet werden muss. Unterwegs können Nutzer so zum Beispiel auf Nachrichten mit vorgeschlagenen Antworten reagieren, die die neuesten Nachrichten analysieren und so eine maßgeschneiderte Antwort und eine Einhandkommunikation erlauben. Außerdem bietet FlexWindow mehr Widgets als je zuvor und ermöglicht es, Informationen aus mehreren Widgets gleichzeitig darzustellen.

Die bekannte Funktion FlexCam bietet weiterhin das vielseitigste Kameraerlebnis und erschließt zugleich neue kreative Möglichkeiten. Mit dem neuen Auto Zoom findet die FlexCam automatisch die beste Rahmengebung für die Aufnahme, indem das Motiv erkannt und automatisch auf den besten Bildschirmausschnitt gezoomt wird.

Hardwareseitig wurde bei neuen Flip zudem die Kamera mit einem neuen 50MP Weitwinkel- und einem 12 MP Ultra Weitwinkel-Sensor aufgerüstet: Der neue 50-MP-Sensor unterstützt 2x optischen Zoom für klare, scharfe Fotos und bietet zudem einen AI-Zoom für ein perfektes Aufnahmeerlebnis mit bis zu 10-fachem Zoom. Nightography, verbessert durch Video-HDR, ermöglicht es, brillantere Videos aufzunehmen. Der Nachtmodus ist jetzt in der Instagram-Story-App verfügbar, sodass Nutzerinnen und Nutzer Fotos bei Nacht aufnehmen und direkt in ihre Story posten können – alles direkt in der App.

Verfügbarkeit

Das Galaxy Z Fold6 und das Galaxy Z Flip6 sind ab heute bestellbar. Das Galaxy Z Fold6 ist in Silver Shadow, Pink und Navy erhältlich, während das Galaxy Z Flip6 auch in den Farben Silver Shadow, Yellow, Blue und Mint erhältlich ist. Exklusive Farben der Galaxy Foldable Serie wie Craft Black, Purity White und Wonder Peach für das Galaxy Z Flip6 sind online unter Samsung.at erhältlich. Bestellungen können bei teilnehmenden österreichischen Händlern vorgenommen werden. Bis einschließlich 23.07.2024 schenkt Samsung dazu ein Case (S Pen Case für das Galaxy Z Fold6, Flipsuit Case für das Galaxy Z Flip6) und einen AI Bonus zusätzlich zum Eintauschwert des Altgeräts.

Wearables

Erweitert wird auch das Sortiment bei den Wearables. So hat Samsung Nicht nur die neue Galaxy Watch7 sowie die besonders für den Sportbereich vorgesehene Galaxy Watch Ultra präsentiert, sondern auch die Galaxy Buds3 und Galaxy Buds3 Pro angekündigt.

Galaxy Watch7

Die Galaxy Watch7 zielt noch stärker als bisher auf den Health-Bereich ab. Ein verbesserter BioActive-Sensor bietet eine erhöhte Genauigkeit und umfassende Messwerte. Zum ersten Mal ermöglicht die Galaxy Watch7 auch, fortgeschrittene Glykationsendprodukte (AGEs) direkt vom Handgelenk aus zu verfolgen, mit einem AGEs-Index. Stark durch Ernährung und Lebensstil beeinflusst, spiegeln AGEs den gesamten biologischen Alterungsprozess wider und geben einen Hinweis auf die Gesundheit des Stoffwechsels. Zusätzlich können mit der Herzfrequenzüberwachung Echtzeit-Messwerte abgerufen werden und bei abnorm hohen oder niedrigen Herzfrequenzen erhält man eine Warnung.

Galaxy Watch Ultra

Aufbauend auf den Funktionen zur Überwachung der Gesundheit sowie der leistungsstarken Hardware der Galaxy Watch7, geht die Galaxy Watch Ultra dank ihres robusten Designs ins Extreme. Mit einem Höhenbereich von 500 Metern unter dem Meeresspiegel bis 9.000 Meter Höhe lassen vom Schwimmen im Meer bis hin zum Radfahren in extremen Umgebungen sämtliche Fitness-Erlebnisse verfolgen. Mit dem neuen Quick Button können Workouts sofort gestartet und gesteuert werden. Außerdem kann über die Taste für die eigene Sicherheit eine Notfallsirene aktiviert werden. Nach dem Workout können Statistiken auf einen Blick mit speziellen Zifferblättern überprüft werden. Für längere Abenteuer bietet die Galaxy Watch Ultra die längste Akkulaufzeit innerhalb der Galaxy Watch-Reihe mit bis zu 100 Stunden im Energiesparmodus und 48 Stunden im Trainings-Energiesparmodus.

Galaxy Ring

Zu sehen war auch der Galaxy Ring. Der soll allerdings in Europa vorerst nur in Deutschland, Frankreich und Großbritannien auf den Markt kommen. Der Galaxy Ring kombiniert die Sensortechnologie von Samsung mit der kleinsten unauffälligen Form.Entwickelt für eine 24/7-Fitnessüberwachung, ist der Galaxy Ring leicht und gewährleistet Komfort bei längerem Tragen – und ist wasserdicht. Der Galaxy Ring verfügt über Samsungs Schlafanalyse und einen leistungsstarken KI-Algorithmus, der dabei hilft, die verschiedenen Schlafmuster zu verstehen. Mit Cycle Tracking23 kann der Menstruationszyklus getrackt werden, indem die Hauttemperatur über Nacht überwacht wird. Die Daten können mit der Galaxy AI analysiert und nahtlos in Samsung Health integriert werden.

Weitere Funktionen: Fotos auf Knopfdruck, den Alarm auf Galaxy-Smartphones ausschalten oder den Standort des Galaxy Rings über das Galaxy-Smartphone mit Find My Ring auf Samsung Find finden.