Hisense TVs sind Calman Ready

Hisense kooperiert mit Portrait Displays

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 12.07.2024

Hisense und Portrait Displays sind eine weltweite Partnerschaft eingegangen.

Hisense und Portrait Displays machen ab sofort gemeinsame Sache. So kommen die ersten Hisense TVs mit VIDAA Betriebssystem, die mit der Calman Ready- Funktionalität ausgestattet sind, auf den Markt. Das aktuelle 2024er Line-Up der U7N, U8N, UXN und A85N Serien unterstützen Calman AutoCal und sollen damit beste Voraussetzungen für optimale Farbgenauigkeit bieten.

Die neue Partnerschaft soll viele Vorteil für den Handel bringen: So können Einzelhändler dank der Integration der Calman Ready- Schnittstelle die Kalibrierung der Hisense TVs als Service (CaaS = Calibration as a Service) anbieten und so die Dienstleistung für den Kunden verbessern. Gleichzeitig wird eine Premium- Kalibrierung, die speziell auf die Hisense Modelle zugeschnitten ist, in nur wenigen Minuten sichergestellt, so Hisense.

Eric Brumm, CEO von Portrait Displays, freut sich über die Partnerschaft mit Hisense Europe: „Unsere Zusammenarbeit ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Demokratisierung der Display-Kalibrierung auf dem bisher größten CaaS-Markt.“ Ralf Müller, Deputy Director Hisense Europe R&D Center, bestätigt: „Hisense ist immer bestrebt, Innovationen weiterzuentwickeln und das Kundenerlebnis zu verbessern. Wir haben das Feedback von Einzelhändlern in ganz Europa aufgenommen und die Kooperation mit Portrait Displays beschlossen, um künftig Hisense TV-Geräte mit der Calman Ready Auto-Kalibrierungsmöglichkeit auf den europäischen Markt zu bringen. Damit unterstreichen wir unser Engagement, erstklassige Produkte zu liefern, die den hohen Ansprüchen unserer Kunden gerecht werden.“