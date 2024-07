16. und 17. Juli 2024

10. Amazon Prime Day

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 15.07.2024

Morgen am 16. Juli 2024 beginnt der Prime Day, Amazons größtes Shopping-Event exklusiv für Prime-Mitglieder. Bis zum 17. Juli bzw. 48 Stunden lang können Prime-Mitglieder aus hunderttausenden Angeboten wählen und – wie Amazon sagt – „von tollen Rabatten sowie Top-Angeboten in allen Kategorien profitieren – von Elektronik über Mode & Accessoires bis hin zu Kosmetik, Haushalt und vielem mehr“. Für österreichische Kunden gibt es zudem ein Special.

Mit dem mittlerweile zehnten Prime Day verspricht Amazon „eine noch größere Auswahl an Deals, die unter anderem auch auf die individuellen Vorlieben der Prime-Mitglieder zugeschnitten sind“. Angefangen bei personalisierten Angeboten bis hin zu speziell kuratierten Kollektionen, Produkten des täglichen Bedarfs, Top-Marken, Bestseller der Kunden, Top-100 Angeboten sowie aktuellen Trendangeboten. Ob Haarprodukte von GHD, Mundhygiene-Artikel wie elektrische Zahnbürsten oder Lampen und Beleuchtung von Philips – der diesjährige Prime Day soll allen etwas bieten. Auch Angebote von österreichischen Marken wie Doppler Sonnenschirme, Seniorenhandies von Emporia, Manner und Swarovski sowie von kleinen und mittleren Unternehmen aus Österreich wie zB. Waterdrop, Sonnenbrillen von Naked Optics, solarbetriebene Produkte von SunnyBag, Duschbomben von Waltz 7, Fitnessprodukte von Fitgriff, Outdoor Equipment von Alpin Loacker und handgefertigter Holzschmuck von NatureCraft sind mit dabei.

Inklusive „Prime Wurst Grillmeister“

Für österreichische Prime-Mitglieder hat sich Amazon zusätzlich etwas einfallen lassen: „An ausgewählten Würstelständen in allen Bundesländern gibt es zum Prime Day kostenlos und solange der Vorrat reicht eine kostenlose Prime-Wurst in den Varianten Käsekrainer und vegan. In Wien, Linz, Graz und Stockerau kommen sogar Promis wie Toni Polster, Silvia Schneider, Billie Steirisch und Sonnenscheincatering als Prime-Wurst Grillmeister zum Einsatz“, kündigt das Unternehmen an.