Netz der Abholstationen wird dichter

RTR Post Monitor: Immer mehr Pakete

Hintergrund | 0 | | Dominik Schebach | 15.07.2024

Ein Blick in den neuen RTR Post Monitor bestätigt die Entwicklung im E-Commerce. Demnach nahm 2023 die Anzahl der in Österreich transportierten Pakete um beinahe 10%. Dazu trägt auch das dichter werdende Netz an Abholstationen bei. Die Anzahl der Briefsendungen nahmen dagegen weiter ab. Das schlug sich auch bei den Umsätzen der Branche nieder, während mit Paketsendungen im Inland 1,164 Mrd Euro umgesetzt wurden (+9%), betrugen die Umsätze bei Briefsendungen 640 Mio Euro (-2,1%).

„Rund 388 Millionen Pakete wurden 2023 in Österreich transportiert, das sind um 9,4 Prozent mehr als das Jahr davor. 358 Millionen Pakete wurden im Inland zugestellt, 30 Millionen gingen ins Ausland. Damit setzt sich der Aufwärtstrend, den wir seit vielen Jahren bei den Sendungsmengen feststellen, ungebrochen fort“, zitiert Klaus Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post, Zahlen aus dem soeben veröffentlichten RTR Post Monitor.

Mit den seit Jahren steigenden Sendungsmengen am Paketmarkt einher geht der Ausbau von dafür notwendiger, zusätzlicher Infrastruktur. „Die österreichischen Postdiensteanbieter haben in den letzten drei Jahren viel investiert und beispielsweise die Errichtung von Abholstationen bzw. Paketboxen massiv forciert. Gab es Ende 2021 erst 712 Abholstationen, waren es Ende 2022 mit 1.445 mehr als doppelt so viele und Ende 2023 insgesamt 1.592 derartige Einrichtungen“, informiert Steinmaurer.

Gleichzeitig ging die Anzahl der Briefsendungen weiter zurück. Insgesamt 541,6 Millionen Briefsendungen wurden 2023 in Österreich verschickt, das sind um 9,6 % weniger als 2022. Gründe für die abnehmenden Sendungsmengen sind beispielsweise der Rückgang der Werbesendungen, der Ersatz von Briefen durch elektronische Dienste wie E-Mails oder Chatnachrichten und die Ausweitung von E-Government-Anwendungen.

Neue Verordnung

Der Post Monitor soll in Zukunft aber nicht nur Daten zu den transportierten Paketen und Briefsendungen enthalten, sondern noch viel mehr ins Detail gehen, wenn es z.B. um die Nachhaltigkeit geht, wie Steinmaurer erklärt: „Um den aktuellen Entwicklungen am Postmarkt hinkünftig noch besser Rechnung zu tragen, konsultieren wir derzeit eine Novelle der Post-Erhebungs-Verordnung. Sie ist die gesetzliche Basis, dass uns Daten gemeldet werden müssen. In Zukunft werden wir beispielsweise auch Daten zur Anzahl verloren gegangener Sendungen, CO2-Ausstoß pro Brief und Paket oder Anzahl der von den Postdiensteanbietern verwendeten Fahrzeuge, unterschieden nach Fahrzeugklassen und nach Antriebsart, geben können.“

Der soeben veröffentlichte Jahresbericht enthält sowohl Daten zum österreichischen Postmarkt als auch internationale Vergleiche und ist auf der Website der RTR unter https://www.rtr.at/post-monitor-2023 abrufbar.