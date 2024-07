Mit durchdachten Features

Hama präsentiert neue Digitalradios

Julia Jamy | 16.07.2024

Das neue Digitalradio „DR1001BT“ von Hama verfügt über ein 4,3-Zoll-TFT-Farbdisplay. (© Hama)

Hama präsentiert mit dem „DR1001BT“ und dem „DR2002BT“ zwei neue Digitalradios. Das „DR2002BT“ verfügt über zwei integrierte 5-Watt-Lausprecher für Stereosound und soll damit für noch mehr Klanggenuss in größeren Räumen sorgen. Ansonsten haben beide identische Features, wie etwa das extragroße 4,3-Zoll-TFT-Farbdisplay.

Die neuen Radios von Hama sollen vor allem durch ihre einfache Bedienung bestechen. Mittels übersichtlicher Tasten samt gutem Druckpunkt und großem Drehrad können Nutzer durch das deutschsprachige und einfach strukturierte Menü navigieren. Ein integrierter Bluetooth-Receiver leitet Musik oder Podcasts der Streamingdienste von Smartphone und Co. auf das Radio.

Wer noch schneller zu seiner Lieblingsmusik möchte, speichert bis zu vier Radiostationen auf einer der Direktwahltasten ab. Zudem sind die Radios mit einer Weckerfunktion ausgestattet, die an maximal zwei Uhrzeiten wahlweise mit Radiomusik oder Summer ertönt. Bei den Tagen hat man die Wahl zwischen täglich, nur an Werktagen, nur am Wochenende oder nur an speziellen Wochentagen. Im Handel sind die zwei Modelle jeweils in Schwarz oder Weiß für 99 bzw. 139€ erhältlich.