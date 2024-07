Neue Einbau-Geräte, zusätzliche Designs und eine Vorschau

Smeg zeigt auf Gut Böckel inspirierende Neuheiten

Hausgeräte | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 16.07.2024

Wer vom 21. bis 26. September 2024 nach Gut Böckel kommt, darf dort im Showroom von Smeg einiges Neues entdecken. Dabei überrascht der italienische Hausgeräte-Hersteller erstmals mit einem Einbau-Elektrogrill, der nicht nur Outdoor, sondern auch Indoor genutzt werden kann. Auch die neuen, durchgängig schwarzen Einbaugeräte der Designlinie Linea Black werden vorgestellt und darüber hinaus bietet Smeg den Fachbesuchern einen Ausblick in die Zukunft des Kühlens.

Als Deutschlandpremiere stellt Smeg erstmals auf Gut Böckel Einbau-BBQs vor. Die Neuzugänge im Sortiment gibt es in drei Varianten: mit 60, 90 sowie 120 cm Breite. Entsprechend bieten die Geräte eine, zwei oder drei Kochzonen mit einem innovativen Aluminium-Druckguss-Grillrost nebst integriertem Heizelement oder einer flachen Platte im Teppanyaki-Stil. Jede der Zonen lässt sich über die beleuchteten Drehknebel getrennt in nur 8 Minuten auf bis zu 260 Grad aufheizen. Für extra hohe Wärmeeffizienz hat Smeg die Edelstahlhaube zusätzlich isoliert. Ein spezieller Sperrmechanismus arretiert die geöffnete Haube und sorgt so für mehr Sicherheit. Außerdem ist das Gerät durch die schwenkbaren Heizelemente extrem leicht zu reinigen.

Demonstrativ edel präsentiert sich die neue, schwarze Edition der zeitlos-klassischen Designlinie Linea. Smeg beschreibt: „Diese Gerätefamilie zelebriert den minimalistisch-eleganten Wohn- und Lebensstil – auch in ihrer jüngsten Spielform. Neben der unverwechselbaren, durchgängig schwarzen Optik zeichnen sich die Geräte durch ihre haptische und technische Qualität aus, angefangen bei den Einbaubacköfen mit der innovativen Galileo Multicooking Technologie. Diese kombiniert nach Bedarf die Garmethoden klassisches Backen, Dampfgaren und Mikrowelle. Perfekt darauf abgestimmt: die Linea Black Induktionskochfelder aus schwarzem Glas in drei Breiten und die passende, vertikale Dunstabzugshaube. Ebenfalls im neuen, dunklen Design auf Gut Böckel zu sehen sind der Weinlagerschrank sowie die Wärme- und Sommelier-Schubladen. Spätestens damit wird die Linea Black-Küche zum perfekten Lieblingsort ambitionierter Hobbyköche.“

Kühlschränke zählen zu den besonderen Stärken von Smeg. Man denke zB. an die ikonischen Geräte im Stil der 50er Jahre. Mit der neuen Generation „Dolomite“ führt Smeg diese Tradition fort. Als zukunftsweisend wird die fotokatalytische Filtertechnologie beschrieben, die „nachweislich“ einen Großteil der Bakterien und Gerüche im Kühlschrank reduzieren soll. Lebensmittel bleiben dadurch wesentlich länger frisch. Auch das Lichtkonzept, das den Innenraum optimal ausleuchtet, sei ein weiteres Beispiel dafür, wie die neue Dolomite-Serie Qualität und technische Präzision auf den Punkt bringt, wie Smeg sagt. Die Dolomite-Range wird neben Kühl-Gefrierkombinationen mit Festtürtechnik zukünftig auch Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinkühlschränke umfassen.

Bei den Kleingeräten sticht als Highlight die neue Minipro Siebträger-Espressomaschine mit dazu passender Kaffeemühle hervor. Das semiprofessionelle Barista-Duo ist made in Italy und richtet sich an anspruchsvolle Kaffeeliebhaber, die den Geschmack ihrer Espressozubereitung über umfangreiche Programmier- und Kontrollmöglichkeiten selbst in die Hand nehmen wollen. Dafür ist die Espressomaschine in weniger als 4 Minuten betriebsbereit – dank des dreifachen Thermoblock-Heizsystems. Die unkonventionelle, nur 22 cm schmale Siebträger-Maschine gibt es in den matten Farbnuancen Schwarz, Weiß und Emerald Green. Daneben liefert die Minipro Espressomühle mit ihrem edlen Look aus gebürstetem Aluminium einen zusätzlichen Hingucker.

Uwe Blanarsch-Simon, der neue Geschäftsführer von Smeg Deutschland, unterstreicht: „Smeg bietet mit seinen Einbaugeräten der Spitzenklasse – insbesondere mit dem Omnichef – die Möglichkeit, die Küche in einen kreativen und inspirierenden Ort zu verwandeln. Unsere neuen Geräte zahlen genau darauf ein. Ich bin schon sehr gespannt auf das direkte Feedback unserer Fachhandelspartner zu unserem erweiterten Sortiment und freue mich auf den vertrauensvollen Austausch auf Gut Böckel.“

Silke Eckstein, Leiterin des Gesamtvertriebs Hausgeräte bei Smeg Deutschland, ergänzt: „Mit unverwechselbaren Designs schaffen wir immer wieder neue Kaufanreize bei den Fans unserer Marke. Gemeinsam mit unseren Handelspartnern setzen wir so Akzente im doch sonst recht gleichförmigen Hausgeräte-Angebot.“