RED ZAC Zöscher: Live dabei in Barcelona

Großes Ambilight Campus Finale

Stefanie Bruckbauer | 18.07.2024

Endlich hieß es: Auf zum Finale des Ambilight Campus. Für die Gewinnerinnen des Sichtungsturniers in Frankfurt – darunter auch die Damenmannschaft des FC Weinitzen, die von RED ZAC Zöscher sozusagen ins Rennen geschickt wurde – ging es Ende Juni nach Barcelona.

„Unsere Damen waren hoch motiviert – und eines war von Anfang an klar: Allein die Tatsache, dass sie beim Finale des Ambilight Campus in Barcelona dabei sein konnten, war schon der Hauptgewinn“, meint Christian Zöscher, Geschäftsführer von RED ZAC Zöscher und Söhne und RED ZAC-Aufsichtsrat. Für den Sieg bei den Damen reichte es dann leider nicht ganz, aber ein spannendes Turnier lieferten die Damen dem gegnerischen Team allemal.

„Dank dieser Initiative wurde jungen Menschen eine tolle Chance geboten, am Auswahlturnier in Frankfurt teilzunehmen und mit ein wenig Glück auch nach Barcelona zu fliegen“, meint RED ZAC-Vorstand Brendan Lenane. Beim FC Barcelona durften nun Ende Juni vier Herren- und zwei Damenmannschaften um die Siegerpokale kämpfen, darunter auch die RED ZAC-Damenmannschaft des FC Weinitzen.

Bei strahlendem Wetter ging es in den Tagen natürlich nicht nur um das professionelle Training auf dem Gelände des FC Barcelona, ganz im Sinn des Teamgeistes standen auch gemeinsame Erlebnisse wie eine Katamaran-Tour, ein Besuch im Museum des FC Barcelona und die große Abschlussparty auf dem Programm.

Der Ambilight Campus 2024

Die Idee basiert auf der Kooperation zwischen TP Vision (dem Unternehmen hinter Philips TV & Sound) und dem legendären Fußballverein FC Barcelona als Hauptpartner für Fernseher, Display- und Audioprodukte. Die Partnerschaft unterstützt das weltweite Angebot an TV- und Audioprodukten von TP Vision kommunikativ und stellt das exklusive Merkmal Ambilight in den Vordergrund. Ermöglicht wurden die regionale Teilnahme durch die RED ZAC Zentrale und RED ZAC Zöscher in Graz.

„Die Idee des Ambilight Campus ist es, begabte Fußballer zusammen zu bringen, zu fördern und von professionellen Trainern sichten zu lassen. Wer besonders beeindruckt, fliegt am Ende nach Barcelona“, erklärt Robert Petrin, Senior Key Account Manager, Philips TV & Sound DACH. Das prominente Trainerteam bestehend aus Hans Sarpei für Deutschland, Michael Konsel (Österreich) und Tranquillo Barnetta (Schweiz) gab schon bei den lokalen Camps viele Tipps und Erfahrungen weiter. Die Stimmung unter den ganz jungen wie auch den erfahrenen Kickern war durchwegs gut.

Was vor vier Monaten mit 14 lokalen Camps begann – drei davon organsiert von RED ZAC Händlern in Österreich – und einem großen Sichtungsturnier in Frankfurt intensiv vorbereitet wurde, wurde nun in Barcelona mit einem großen Finale belohnt. Der diesjährige Ambilight Campus, ins Leben gerufen von TP Vision/ Philips TV & Sound, hat die Siegermannschaften der Damen und Herren gekrönt.