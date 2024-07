Editor's Choice Temu unter der Lupe und im Gespräch

„Wir arbeiten mit Integrität“

Ein Rucksack für 2 Euro, In-Ear-Kopfhörer für unter 4 Euro und modische Shirts für unter 3 Euro: Die Onlineplattform Temu lockt mit absurd günstigen Preisen und aggressivem Marketing und sie bringt europäische Onlinehändler damit stark in Bedrängnis. Wir haben für die E&W 7/ 2024 bei Temu nachgefragt – wie sich der Anbieter seinen Erfolg in Europa erklärt und was er zu den Vorwürfen aus europäischer Handelssicht sagt. Lesen Sie hier das ganze Interview.

Der chinesische Schnäppchen-Shop Temu zählt zu den erfolgreichsten Onlinehandelsplattformen, mach einer spricht sogar von einer „Revolution im E-Commerce“. Innerhalb kürzester Zeit ist Temu rasant gewachsen. In Deutschland soll jeder Vierte zwischen 16 und 65 Jahren bereits bei Temu eingekauft haben, obwohl die App dort erst im Frühjahr 2023 an den Start gegangen ist. Und einige Analysten schätzen sogar, dass bei Temu inzwischen mehr Waren verkauft werden als beim US-Giganten Amazon.

Das Motto von Temu, der im Prinzip der Nachfolger von Wish ist, lautet „Shoppen wie ein Milliardär“. Bei einem ersten Blick auf die Temu-Webseite, fragt man sich, ob es sich um einen Fake-Shop handelt – derart absurd günstig sind die Preise und riesig ist das Sortiment. Aber Temu ist kein Fake-Shop – es ist harte Realität. Und diese macht europäischen Handelsunternehmen das Leben zur Zeit schwer.

Ein Blick auf die Zahlen macht das Dilemma deutlich: So sind die E-Commerce-Ausgaben der Österreicher 2023 um +3,5% angewachsen. Allerdings sind die Mehrausgaben der heimischen Konsumenten im Onlinehandel gänzlich an Drittstaatenhändler abgeflossen – vor allem an Temu und Shein. Die Umsätze der heimischer Onlinehändler sind indes stark (-7,5%) gesunken.

Temu (ausgesprochen tee-moo) ist ein Online-Marktplatz, der nach eigenen Aussagen „Verbraucher mit Millionen von Verkäufern, Herstellern und Marken auf der ganzen Welt verbindet, mit der Mission, ihnen die Möglichkeit zu geben, ihr bestes Leben zu führen“. Interessanterweise wurde Temu in den USA (Boston) ins Leben gerufen und zwar im Jahr 2022 von ehemaligen Mitarbeitern von Pinduoduo (eine der größten chinesischen E-Commerce-Plattformen). Die Temu-Gründer wollten damals eine Plattform schaffen, die US-amerikanischen Verbrauchern Zugang zu Produkten aus China bietet.

Ähnlich wie Amazon verkauft Temu über seine Website und die App eine giganitsche Auswahl an Artikeln – von Fast Fashion und Drogerieartikeln bis zu Elektronik und Haushaltswaren. Temu führt selbst kein Warenlager und bietet keine Eigenmarken an, sondern fungiert ausschließlich als digitaler Marktplatz, auf dem Verkäufer (nahezu ausschließlich aus China) ihre Waren an Kunden in den USA, Kanada und seit Frühjahr 2023 auch in Europa verkaufen.

Paketlawine

Die damit einhergehenden Paketmengen sind unvorstellbar. Temu liefert rund eine Million Pakete pro Tag in die USA. Nach Deutschland werden täglich 400.000 Pakete geliefert und nach Österreich 30.000. Fast jeder zweite österreichische Onlineshopper hat in den letzten 12 Monaten bei einer chinesischen Onlineplattform (vorwiegend Temu & Shein) eingekauft. Die Auswirkungen auf den Luftverkehr sind enorm. Laut Branchenexperten fliegt Temu Tag für Tag 4.000 bis 5.000 Tonnen Waren aus, wofür zig Transportflugzeuge vom Typ Boeing 777 benötigt werden. Branchenkreisen zufolge herrscht mittlerweile ein regelrechter Kampf um Frachtplätze in den Maschinen. Zu den Paketmengen – so wie zu den Umsatzzahlen – möchte sich Temu selbst übrigens nicht äußern.

Kritik

Doch das sind nicht die einzigen Probleme, die mit dem Billig-Commerce aus China einhergehen. Die Liste der Kritikpunkte ist weitaus länger. Aus Konsumentensicht stehen der großen Auswahl an Produkten und insbesondere den billigen Preisen eine schlechte Warenqualität und lange Lieferzeiten gegenüber. Generell stehen die chinesischen Plattformen zunehmend wegen schlechter Qualität, nicht erhaltener Sendungen, der schlechten Klima- und Umweltbilanz seiner Produkte sowie manipulativer Techniken in der Kritik.

Heimische Händler und deren Interessenvertreter (WKÖ und Handelsverband) kritisieren zudem ungleiche Wettbewerbsbedingungen. Martin Sonntag (vom WKÖ Bundesgremium des Versand- und Internethandels) beispielsweise sagte: „Diese Anbieter halten sich nicht an unsere Regeln in Europa und fluten den Markt mit Dumpingpreisen. Das ist ein ungleiches Spiel!“. Und auch der Handelsverband sieht asiatische E-Commerce-Plattformen wie Temu aus mehreren Gründen kritisch. Einerseits gebe es immer wieder Probleme mit der Produktsicherheit, Produktfälschungen sowie Falschdeklarationen etwa zur Umgehung von Zollgrenzen. Andererseits hat der HV große Bedenken in puncto Nachhaltigkeit: „Diese Plattformen ziehen eine Müllstraße quer über den Planeten bis nach Österreich. Ihr Geschäftsmodell hat fatale Auswirkungen auf die Umwelt“, meinte HV GF Rainer Will. Darüber hinaus würde Temu mit seinem Geschäftsmodell den gesamten europäischen Handel bzw. Wirtschaftsstandort Europa gefährden, da Temu Auflagen absichtlich umgehe und sich dadurch klare Wettbewerbsvorteile raushole, während nationale Händler von der Bürokratie überflutet würden.

Nachgefragt

Wir haben bei Temu nachgefragt. Wir wollten zum einen wissen, wie sich der Onlineanbieter seinen Erfolg erklärt, aber auch was er zu den vielen Kritikpunkten sagt, und wir haben Antworten erhalten.

E&W: Wie erklärt sich Temu den enormen Erfolg in Europa – vor allem Deutschland und Österreich?

Temu: Wir freuen uns über das positive Feedback von Verbrauchern in Europa einschließlich Deutschland und Österreich, die die größere Auswahl an erschwinglichen, qualitativ hochwertigen Waren, die Temu bietet, zu schätzen wissen. Dieser Eindruck ist in allen 70 Märkten, die Temu bedient, konsistent.

Die erschwinglichen Preise von Temu sind dabei das Ergebnis unseres Direkt-ab-Werk-Modells: Es verbindet die Verbraucher direkt mit führenden globalen Herstellern, sodass mehrere Zwischenhändler vermieden werden können. Durch den Wegfall der Aufschläge und Kosten solcher Zwischenhändler sind wir in der Lage, die Einsparungen in Form von niedrigeren Preisen an die Verbraucher weiterzugeben. Dieser Ansatz entspricht der wachsenden Nachfrage der Verbraucher nach erschwinglichen, qualitativ hochwertigen Waren.

E&W: Was macht Temu besser als andere Onlinehändler?

Temu: Wir respektieren unsere Online-Händlerkollegen und ihre Beiträge. Unser Ziel ist es, den Verbrauchern mehr Auswahl und Optionen für erschwingliche, hochwertige Waren zu bieten. In den letzten zehn Jahren haben wir tiefgreifende Fortschritte in den Bereichen Technologie, Produktion und Transport erlebt. Basierend darauf haben wir ein globales Lieferkettensystem entwickelt, das auf einer flexiblen, digitalisierten Produktion basiert.

Unser Direct-to-Consumer-Modell macht Zwischenhändler überflüssig, reduziert überschüssige Bestände und den Umschlag, was letztlich zu weniger Abfall und geringeren Kosten führt. Infolgedessen kommen die Verbraucher in den Genuss von Qualitätsprodukten zu deutlich niedrigeren Preisen.

Wir haben auch stark in die Kundenbetreuung und die Einhaltung von Vorschriften investiert. Unser umfassendes Käuferschutzprogramm und unsere Sicherheitsmaßnahmen gewährleisten, dass die Verbraucher unbesorgt einkaufen können. Wir bieten eine der großzügigsten Rückgaberichtlinien im E-Commerce, die den Kunden eine kostenlose Rücksendung innerhalb von 90 Tagen ermöglicht.

E&W: Temu ist eine Art Marktplatz, auf dem verschiedene Händler ihre Waren verkaufen können. Welche Voraussetzungen müssen diese Händler erfüllen, um auf der Temu-Plattform verkaufen zu können?

Temu: Bei Temu verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz zur Qualitätskontrolle auf unserer Plattform, der sich an den Anforderungen der Märkte orientiert, in denen wir tätig sind. Der Prozess beginnt mit dem Onboarding von Verkäufern, wobei diese die notwendigen Unterlagen vorlegen und Vereinbarungen unterzeichnen müssen, um ihr Engagement für Produktsicherheit und die Einhaltung der für ihre Zielmärkte relevanten Vorschriften zu bestätigen. Temu fördert diesen Prozess durch die Bereitstellung von Anleitungen und Ressourcen zu Compliance-Anforderungen für verschiedene Märkte.

Sobald das Onboarding abgeschlossen ist, müssen die Verkäufer umfassende Produktinformationen bereitstellen, einschließlich Beschreibungen, Modell-/Chargennummern, Handelsnamen, Preisangaben, Bilder und vielem mehr. Eine weitere wichtige Komponente der Qualitätskontrollmaßnahmen von Temu ist die physische Inspektion. Es werden stichprobenartige Kontrollen durchgeführt, um zu überprüfen, ob die Produkte mit den Beschreibungen übereinstimmen und die relevanten Standards eingehalten werden. Dazu gehört die Überprüfung von Verpackungen, Etiketten und Sicherheitskennzeichnungen. Wenn bei einem Produkt der Verdacht besteht, dass es nicht den Vorschriften entspricht, ergreift Temu schnell Maßnahmen, die die Aussetzung der Listung, die Anforderung zusätzlicher Unterlagen bis hin zur Entfernung des Produkts beinhalten können.

Kontinuierliche Überwachung und Kooperation sind für die Aufrechterhaltung der Qualitätskontrolle unerlässlich. Temu beobachtet das Kundenfeedback genau, um mögliche Probleme mit Produkten zu identifizieren. Wenn Bedenken auftauchen, ergreifen wir umgehend Maßnahmen zur Untersuchung und, falls erforderlich, zur Entfernung jener Produkte, bei denen der Verdacht besteht, nicht konform zu sein.

Darüber hinaus arbeitet Temu aktiv mit Verbrauchergruppen und Aufsichtsbehörden zusammen, um alle Anfragen zu beantworten und beispielsweise bei Bedarf Produktrücknahmen bzw. Rückrufe zu erleichtern. Verantwortlichkeit und Sanktionen sind im Rahmen der Qualitätskontrolle von Temu klar definiert. Wir weisen die Verkäufer kontinuierlich auf die Notwendigkeit einer strikten Einhaltung der Produktsicherheit hin und stellen sicher, dass sie sich ihrer Verantwortung voll bewusst sind. Verstöße können zu Verwarnungen, Strafen, Auslistung von Produkten, Schließung des Kontos oder bei schweren oder wiederholten Verstößen sogar zu einer Überweisung an die Aufsichtsbehörden führen. Temu führt zudem eine Sperrliste, um zu verhindern, dass problematische Verkäufer die Plattform erneut betreten.

E&W: Wie hoch ist der Umsatz, den Temu in Österreich erzielt, bzw., wie viele Pakete schickt Temu im Jahr nach Österreich?

Temu: Aufgrund der für unsere Muttergesellschaft PDD Holdings (NASDAQ: PDD) geltenden Offenlegungsvorschriften an der Börse geben wir keine Betriebs- oder Finanzkennzahlen für Temu bekannt.

E&W: Gibt es Expansions-/ Ausbaupläne für Temu? Wenn ja, welche? Welche Ziele sollen erreicht werden?

Temu: In dieser frühen Phase der Expansion legt Temu den Schwerpunkt auf ein tiefes Verständnis der Verbraucherbedürfnisse in Europa. Unser Schwerpunkt liegt auf dem Lernen und der Anpassung an die lokalen Vorlieben und Anforderungen dieser Märkte. Unser Ziel ist es, unsere Angebote zu verfeinern und ein besseres Nutzererlebnis zu gewährleisten, das den lokalen Anforderungen entspricht.

E&W: Temu wurde als VLOP eingestuft, damit einhergehend müssen gewisse Verpflichtungen eingehalten werden. Dazu zühlen die sorgfültigere Überwachung von illegalen Produkten und verbesserte Verbraucherschutzmaßnahmen. Nun wird Temu unter anderem vorgeworfen, dass viele Produkte nicht den uropäischen Sicherheitsstandards entsprechen und negative Auswirkungen auf Gesundheit (Schadstoffe, etc) und Umwelt haben. Wie will Temu sicherstellen, dass die Unternehmen auf seinem Marktplatz auch die Auflagen der EU erfüllen?

Temu: Temu erkennt die Benennung unserer Plattform durch die Europäische Kommission als Very Large Online Platform (VLOP) gemäß dem Digital Services Act (DSA) an. Wir verpflichten uns damit, die von der DSA festgelegten Regeln und Vorschriften einzuhalten, um die Sicherheit, Transparenz und den Schutz unserer Nutzer innerhalb der Europäischen Union zu gewährleisten.

E&W: Hat Temu überhaupt die Strukturen in Europa, um die Auflagen eines VLOPs zu erfüllen? Wie ist Temu in Europa aufgestellt? (Gibt es eine Niederlassung, einen Vertreter, etc)?

Temu: Wir verpflichten uns zur Einhaltung der Regeln und Vorschriften der DSA, um die Sicherheit, Transparenz und den Schutz unserer Nutzer innerhalb der Europäischen Union zu gewährleisten.

E&W: Die Liste an Kritikpunkten aus europäischer Kundensicht ist etwas länger. So hört man von:

Schlechter Produktqualität

falsch gelieferten, nicht gelieferten oder beschädigten Artikeln

sehr langen Lieferzeiten und zusätzlichen Gebühren

Schwierigkeiten beim Kundenservice (Kontaktprobleme)

Komplizierten Retouren

Wie geht Temu vor, um diese Probleme zu lösen?

Temu: Wir nehmen Kundenfeedback ernst und wir begrüßen es sehr, wenn Kunden sich die Zeit nehmen, ihre Erfahrungen mit unserem Service zu teilen. Wenn Verbesserungen erforderlich sind, arbeiten wir daran, ein noch besseres Kundenerlebnis zu bieten. Wir möchten betonen, dass wir die konstruktive Kritik sehr zu schätzen wissen – allerdings sind längst nicht alle Rückmeldungen nur negativ. Wir sind sehr dankbar für die positive Resonanz vieler Kunden, die die große Auswahl an preiswerten Waren auf unserer Plattform ganz offensichtlich zu schätzen wissen.

Im Fall von Lieferproblemen oder Beschädigungen von Artikeln sind unsere Kunden durch das Käuferschutzprogramm von Temu abgesichert. Wir bieten Kundenbetreuung rund um die Uhr. Zusätzlich zu den Kundensupport-Kanälen haben wir auf unserer Website und in der App einen ausführlichen FAQ-Bereich, der Erklärungen und Anweisungen zu Themen wie Rücksendungen enthält.

E&W: Scheinbar wurde die Temu-Plattform missbraucht, in dem es vermeintliche Belohnungs-Codes gab, die Rabatte und kostenlose Artikel versprechen, sich allerdings als Köder in einem ausgeklügelten Phishing-Schema entpuppten – wie geht Temu mit Internetkriminalität um? Ist die Temu-Plattform sicher vor Cyberkriminalität?

Temu: Auf der Website und in der App von Temu einzukaufen, ist sicher. Unsere App ist vom deutschen Prüfinstitut DEKRA nach den Cybersecurity-Standards des Mobile Application Security Assessment zertifiziert. Wir haben ein Schwachstellen-Test- und Reporting-Programm mit der in San Francisco ansässigen Cybersicherheitsfirma HackerOne durchgeführt und zudem die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) eingeführt, um eine weitere Schutzschicht gegen unbefugten Zugriff zu bieten. Unsere Zahlungslinks sind nach Industriestandards (PCI DSS) verschlüsselt.

Leider hat Temu – wie viele andere beliebte Unternehmen auch – die Aufmerksamkeit von kriminellen Elementen auf sich gezogen, die sich als unser Unternehmen ausgeben, um ahnungslose Verbraucher dazu zu bringen, ihre sensiblen persönlichen Daten preiszugeben. Wir haben rechtliche Schritte gegen Dutzende solcher betrügerischen Websites und Apps eingeleitet. Auf unserer Website und App sind gut sichtbare Warnhinweise angebracht, um auf potenzielle Phishing-Angriffe aufmerksam zu sein.

Temu ist zudem Mitglied der Anti-Phishing-Working-Group, einer globalen Koalition von über 2.000 Unternehmen, Cybersicherheitsfirmen und Regierungsbehörden zur Bekämpfung von Identitätsdiebstahl und Online-Betrug. Wir erinnern die Verbraucher daran, vorsichtig zu sein, wenn sie auf verdächtige Links klicken, und immer auf der offiziellen Temu-Website einzukaufen bzw. die Temu-App von GooglePlay und von Apples AppStore downzuloaden.

E&W: Es gibt auch viele Kritikpunkte aus Sicht des europäischen Handels/ Handelsinstitutionen. Dazu zählen:

Es würden wissentlich Fake-Produkte nach Europa gebracht.

Temu umgeht absichtlich europäische Verbraucherrechte

Temu würde vorwiegend „billigen Schrott“ verkaufen.

Miese Produktionsbedingungen (Stichworte „Ausbeutung“)

Förderung von Überkonsum

Die Produkte entsprechen nicht immer den Bildern auf der Homepage (Versuch zu täuschen)

Was sagen Sie dazu?

Temu: Temu ist bestrebt, den Verbrauchern innovative und komfortable Dienstleistungen zu bieten und gleichzeitig ihre Sicherheit in den Vordergrund zu stellen. Wir arbeiten mit Integrität und lassen uns von einer Reihe von Grundwerten leiten, bei denen die Verbraucher immer an erster Stelle stehen. Wir sind bereit, schnell und sorgfältig mit allen Beteiligten zusammenzuarbeiten, um die Interessen der Verbraucher zu schützen und das nachhaltige Wachstum der Plattform zu sichern.

Zum Thema Fälschungen: Fälschungen sind ein allgegenwärtiges Problem fär alle Einzelhandelsplattformen, sowohl online als auch offline. Temu geht entschieden gegen Produktfälschungen vor, um die Rechte am geistigen Eigentum der rechtmäßigen Eigentümer zu schützen. Wir verlangen von den Verkäufern detaillierte Identitätsangaben und die Unterzeichnung von Vereinbarungen, die die Einhaltung der Gesetze und die Wahrung der Rechte an geistigem Eigentum gewährleisten.

Temu hat ein spezielles System zur schnellen Reaktion und Meldung potenzieller Verstöße durch IP-Inhaber oder Verbraucher eingerichtet. Wir setzen proaktive Überwachungssysteme ein, um potenziell rechtsverletzende Artikel zu markieren und zu entfernen, bevor sie gelistet werden. Berichte über Verletzungen untersuchen wir umgehend. Es werden angemessene Maßnahmen ergriffen, einschließlich der Entfernung von Produkten, der Schließung von Konten und möglicherweise permanenten Sperren bei schweren Verstößen.

Darüber hinaus beobachtet Temu das Kundenfeedback genau, um potenzielle Probleme zu erkennen, und arbeitet mit Verbrauchergruppen und Aufsichtsbehörden zusammen, um Bedenken auszurŠumen und gegebenenfalls Rückrufe zu erleichtern.

Seit unserem Start im September 2022 haben wir dem Schutz des geistigen Eigentums Priorität eingeräumt und auf der Grundlage des Feedbacks von Marken und Urheberrechtsinhabern erhebliche Investitionen und kontinuierliche Verbesserungen vorgenommen. Im September letzten Jahres sind wir von der Bearbeitung von Beschwerden per E-Mail zur Einführung eines speziellen Portals zum Schutz geistigen Eigentums unter https://www.temu.com/intellectual-property-complaint.html übergegangen. Dieses Portal erleichtert Rechteinhabern die Einreichung und Nachverfolgung ihrer Fälle.

Vor Kurzem haben wir ein verbessertes Markenschutzzentrum eingeführt und unser IP-Schutzteam erweitert, wodurch über 99 Prozent der Deaktivierungsanfragen innerhalb von zwei Arbeitstagen bearbeitet werden, was viel schneller ist als der Branchendurchschnitt. Mit den verbesserten Schutzmaßnahmen für geistiges Eigentum konnten wir einen Rückgang der Zahl der Beschwerden beobachten. Wir sind uns darüber im Klaren, dass die Bekämpfung von Fälschungen eine kontinuierliche Anstrengung ist, und wir sind bestrebt, durch kontinuierliche Verbesserung und proaktive Maßnahmen einen vertrauenswürdigen Marktplatz für Verbraucher zu schaffen.

Zum Thema Ausbeutung: Die preisliche Wettbewerbsfähigkeit von Temu ergibt sich aus unserem Direkt-ab-Fabrik-Modell und unseren Verbindungen zu kosteneffizienten Herstellern. Wir verbieten strikt den Einsatz von Zwangsarbeit und behalten uns das Recht vor, die Beziehungen zu Geschäftspartnern und Verkäufern zu beenden, wenn diese gegen unseren Verhaltenskodex für Drittanbieter oder das Gesetz verstoßen.

E&W: Was sagt Temu zu den einzelnen Punkten (vor allem zur Förderung von Überkonsum und „schlechter Produktqualität“) und wie wird dagegen vorgegangen?

Temu: Wir fördern keinen übermäßigen Konsum. Hinsichtlich der Produktqualität sehen Sie bitte auch nochmals Frage / Antwort 3.

E&W: Ein großes Problem im Zusammenhang mit Temu sind Engpässe im weltweiten Lufttransport, was die Frachtkosten auf Rekordhöhe treiben würde. Was sagt Temu dazu und wie soll dieses Problem behoben werden?

Temu: Temu transportiert Waren auf dem Land-, Luft- und Seeweg, je nach Zielmarkt, Produkten und logistischer Effizienz. Wir haben auch einen Service für qualifizierte Verkäufer eingeführt, die ihre eigene Logistik und Rücksendungen abwickeln.

E&W: Ein fast noch größeres Problem lautet, dass Pakete absichtlich falsch (als zollfrei) deklariert würden, um den Zoll zu umgehen (angeblich werden Sendungen sogar in mehrere Teile zerlegt und einzeln verschickt, um die 150 Euro nicht zu überschreiten). Was sagt Temu dazu und wie soll auf den Vorwurf reagiert werden?

Temu: Wir teilen Pakete nicht auf, um Zollkontrollen zu umgehen oder falsche Erklärungen abzugeben. In seltenen Fällen kommt es zu einer Paketaufteilung allein aus logistischen Gründen, wie z.B. der Überschreitung von Packstückgrößen- und Gewichtsbeschränkungen oder zur Einhaltung regulatorischer Vorgaben, die den getrennten Versand bestimmter Artikel (z.B. Messer in Deutschland) vorschreiben.

Temu verfolgt eine strenge Versandpolitik, die auf maximale Effizienz ausgelegt ist. Artikel desselben Verkäufers werden nach Möglichkeit für die gemeinsame Verpackung bevorzugt. Pakete werden zusammen verschifft, wenn sie denselben Abflughafen teilen, und strenge maximale Abmessungen werden durchgesetzt, um die Auslastung des Luftfrachtraums zu optimieren. Verfügbare Artikel aus einer Bestellung können zuerst versendet werden – die vorübergehend nicht verfügbaren Artikel werden versendet, sobald sie wieder aufgefüllt sind. Dieser Fokus auf Effizienz ist entscheidend, um Abläufe zu rationalisieren und unsere Kunden pünktlich und international zu beliefern.

E&W: Mit dem Zoll ist es nicht getan: Wie sieht es mit der (am europäischen Markt vorgeschriebenen) Entpflichtung fär Elektroschrott, Verpackung usw. aus?

Temu: Wir verpflichten uns, die geltenden Gesetze und Vorschriften der Märkte, in denen wir tätig sind, einzuhalten.

E&W: Europäische Händler fordern, dass chinesische Online-Plattformen (wie Temu) dieselben Regeln wie Onlinehändler vor Ort in Europa erfüllen müssen (um für Fairness und Chancengleichheit zu sorgen). Was sagt Temu dazu? Wie wird dahingehend weiter vorgegangen?

Temu: Temu hat sich verpflichtet, die geltenden Gesetze und Vorschriften der Märkte, in denen wir tätig sind, einzuhalten.

E&W: Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit für/ bei Temu?

Temu: Als junges Unternehmen steht Temu noch am Anfang seiner Nachhaltigkeitsreise. Unser reaktionsschnelles Lieferkettenmodell verbessert die Abstimmung von Angebot und Nachfrage, reduziert den Umschlag von Produkten und minimiert unverkaufte Bestände und Abfall. Im traditionellen Einzelhandel werden jedes Jahr tonnenweise unverkaufte Waren vernichtet, weil sie in der Hoffnung verschickt wurden, dass sie einen Käufer finden. Bei Temu besteht der Unterschied darin, dass jeder Artikel, der versandt wird, bereits von einem Kunden bezahlt wurde.

Zudem haben wir eine Partnerschaft mit „Trees For The Future“, um Bäume in Afrika südlich der Sahara zu pflanzen.

E&W: Danke für das Gespräch!