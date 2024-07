„Die IFA ist und bleibt ein Pflichttermin für Händler"

IFA 2024: Was für den Handel spannend wird

Hintergrund | 0 | | Julia Jamy | 19.07.2024

„Die IFA ist und bleibt daher aus meiner Sicht ein Pflichttermin für Händler. Wir werden unseren Teil dafür tun, den Besuch so effektiv und angenehm wie möglich zu gestalten. Ich freue mich schon jetzt auf die IFA100 im September und den persönlichen Austausch mit den Fachbesuchern vor Ort", sagt Peter Zyprian, IFA Retail Ambassador.

In ein paar Wochen feiert die IFA ihren 100. Geburtstag. Welche Services und Highlights die IFA speziell für Händler bereit hält, hat die gfu bei IFA-Handelsbotschafter Peter Zyprian nachgefragt.

gfu: Die IFA liebt den Handel. Liebt der Handel die IFA?

Peter Zyprian: Die IFA ermöglicht es Fachbesuchern seit jeher in kürzester Zeit, gebündelt an einem Ort, in relevanten Austausch mit ihren Lieferanten und Partnern zu treten und Produktpaletten und Produktinnovationen hautnah zu erleben. Damit stellt sie die wohl effizienteste Plattform für intensiven Austausch und Networking zwischen dem Handel und Lieferanten dar. Wo sonst erhält man einen solchen Branchenüberblick mit neuesten Innovationen? Darüber hinaus hält die IFA für Fachbesucher verschiedenste Services bereit. Wer „IFA Retail Member“ ist, genießt dabei sogar noch weitere Vorteile; wie beispielsweise die Möglichkeit zur persönlichen Führung zu den Top Produktneuheiten und Trends von Lieferanten. Daher von meiner Seite aus ein klares „Ja“, die Fachbesucher schätzen die Vorzüge des IFA Veranstaltungsformats und muss somit ein fixer Highlight-Termin in jedem Händler Kalender sein.

gfu: Wie können Fachbesucher schon vor der IFA von den Services profitieren?

Zyprian: Fachbesucher profieren bereits vor der IFA von verschiedenen Services. Dank der Kooperation mit Unternehmen aus der Reisebranche können wir spezielle Konditionen bei beispielsweise Hotelzimmerbuchungen über eventbeds , der Deutschen Bahn und Lufthansa anbieten. Und wer bequem anreist, kann auch die Tage auf der IFA entspannt erleben. Darüber hinaus haben wir in diesem Jahr auch die Handelskommunikation in einem noch nie da gewesenen Umfang ausgebaut. So habe ich beispielsweise viele Termine bei Veranstaltungen des Handels wahrgenommen. Im Austausch mit Händlern konnte ich dabei viel über deren Anforderungen erfahren und wir werden diese hinweise in unseren Vorbereitungen berücksichtigen. Darüber hinaus informieren wir regelmäßig über LinkedIn mit relevanten und aktuellen Informationen zu Events, Workshops und Co.

gfu: Und was erwartet die Händler ab dem 6. September?

Zyprian: Eine ganze Bandbreite an Services und speziellen Angeboten für den Handel. Etwas, das mich persönlich ganz besonders freut ist, dass der IFA Fachbesucher Empfang zurück ist. Er ist der Anlaufpunkt für den Handel und ermöglicht es, neben einem frühen Messezutritt ab 9.30, persönliche Informationen am exklusiven Info-Desk zu erhalten und Führungen zu den Top Produktneuheiten und Trends der jeweiligen Lieferanten mitmachen zu können. Die Anzahl an Plätzen für die Führungen sind allerdings begrenzt, weshalb sich eine frühe Registrierung – möglich ab dem 1. Juli 2024 – besonders lohnt. Des Weiteren können Fachbesucher kostenfrei Konferenzräume bis max. 10 Personen auf dem Messegelände nutzen und erhalten Fachbesucher Taschen und umfangreiche Fachpresse Angebote der aktuellen Fachhandelsmedien. Last, but not leaset, haben wir natürlich wie gewohnt den Shuttle-Service für Fachbesucher auf dem Messegelände, um schnell von einem Ort oder Termin zum anderen zu kommen. Und auch außerhalb des IFA Geländes wird morgens es einen Shuttleservice zum Fachbesucher-Empfang geben sowie den Shuttle zu und von Global Markets in der Station Berlin.

gfu: Geballte Information ist das eine, wie sieht es mit dem leiblichen Wohl aus?

Zyprian: Auch dafür ist gesorgt, die early Birds unter den Fachbesuchern können im Fachbesucher Empfang mit einem exklusiven Frühstück starten. Mittags bieten wir auf der IFA täglich wechselnde Lunch-Angebote. Daher lohnt sich sicher für den einen oder die andere ein Business Meeting in ein Lunch Meeting umzugestalten. Das Lunch-Angebot besteht zwischen dem 6. und 10. September, immer von 12.00 bis 14.30 Uhr im Restaurant Brandenburg in Halle 24. Wer dann abends noch den Tag gemütlich bei interessanten Gesprächen ausklingen lassen möchte kann das beim IFA Afterwork Club tun. Dieser findet vom 6. bis 9. September immer von 18.00 bis 22.00 Uhr statt. Die genaue Veranstaltungslocation wird noch bekannt gegeben. Auch im Sommergarten des Messegeländes wird während der IFA jeden Abend der „Berliner“ Bär mit Konzerten und jeder Menge Action steppen. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei.

gfu: Was ist für Sie das Händler Service-Highlight der diesjährigen IFA?

Zyprian: Hier würde ich ganz klar die IFA insgesamt sehen. Nirgendwo sonst kann sich der Handel auf die wichtigste und umsatzstärkste Zeit des Jahres so perfekt vorbereiten und dazu sehen, was die Zukunft bringt. Unser gesamtes Paket an Angeboten für die Fachbesucher haben wir wohl durchdacht und exakt auf die Zielgruppe ausgerichtet. Und, was ich persönlich als wahre Bereicherung ansehe, die neue IFA-App gestattet es, persönlich zugeschnitten Content zu erhalten und damit kein relevantes Thema, keinen Termin, kein Event, kein Symposium und wesentliches mehr zu verpassen. Nicht zuletzt mit diesem rund um ausgestalten Jubiläumsjahr legt die IFA den Grundstein für das Erfolgskonzept in eine bedeutende Zukunft. Die IFA ist und bleibt daher aus meiner Sicht ein Pflichttermin für Händler. Wir werden unseren Teil dafür tun, den Besuch so effektiv und angenehm wie möglich zu gestalten. Ich freue mich schon jetzt auf die IFA100 im September und den persönlichen Austausch mit den Fachbesuchern vor Ort.