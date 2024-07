„Wir sind mit ganzem Herzen dabei"

Familie Krejcik ist seit einem Jahr Teil der RED ZAC-Familie

Hintergrund | 0 | | Julia Jamy | 22.07.2024

V.l.n.r.: Rita Krejcik, KR Wolfgang Krejcik und Tochter Sabine Schreder-Krejcik vor ihrem Shop im 8. Bezirk in Wien. (© RED ZAC)

Seit einem Jahr ist Elektro Krejcik nun Teil der RED ZAC-Familie. „Mit der Entscheidung Mitglied von RED ZAC zu werden, haben wir einen wichtigen Schritt in werblicher Präsenz gesetzt“, sagt Eigentümer KR Wolfgang Krejcik, der gemeinsam mit Tochter Sabine Schreder-Krejcik und Sohn Michael Krejcik die Geschäfte führt.

„Nach einigen Gesprächen, war für uns klar: RED ZAC ist sehr präsent und die Genossenschaft bietet zahlreiche Vorteile“, meint der ehemalige Obmann des Bundesgremiums des Elektro- und Einrichtungsfachhandels der Wirtschaftskammer Österreich Krejcik. „Die Werbewirkung, die mit RED ZAC verknüpft ist, angefangen von der Printwerbung bis hin zur Präsentation in den Sozialen Netzwerken und Webshop, das ist es, was wir brauchen, um unser Unternehmen noch besser auf die Zukunft auszurichten – das waren vor einem Jahr meine Gedanken und das hat sich voll und ganz bestätigt. Die Markenpräsenz ist einfach unschlagbar.“

„Goldrichtige Entscheidung“

Das Unternehmen selbst wurde von der Familie Krejcik bereits 1896 gegründet und ist heute im 8. Bezirk in der Alser Straße 45 perfekt positioniert. „Aber man muss immer die Zukunft im Blick haben – und starke Partner sind wichtig, um auch künftig am Ball zu bleiben. Das Jahr seit unserer ‚Eröffnung‘ als RED ZAC Krejcik ist unglaublich schnell vergangen und unsere Entscheidung hat sich als goldrichtig herausgestellt“, sagt Krejcik. „Wir sind mit ganzem Herzen dabei, den Slogan: Red mit uns. Red Zac. hundertprozentig umzusetzen.“ Mit einer Ausstellungsfläche von rund 1.500 m2, 35 Mitarbeiter und fünf Lehrlinge (Verkauf, Technik,…) ist das Unternehmen wohl der größte Fachhandelsbetrieb der Branche in Wien.“

„Für RED ZAC ist es natürlich eine großartige Sache, dass hier zwei starke Marken zueinandergefunden haben“, sagt RED ZAC-Vorstand Brendan Lenane. „Gerade Unternehmer wie Wolfgang Krejcik und seine Familie bringen selbst unglaublich viel Know-how ein – und gemeinsam können wir uns noch stärker positionieren.“ Ob der Social Media Auftritt, das Branding, die Warenbeschaffung oder die Markenpräsenz – RED ZAC unterstützt die Händler in vielfältiger Weise, damit sich diese auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.