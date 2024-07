LG in Store Shop bei Firma Kreisel

LG stärkt den heimischen Fachhandel

Multimedia | 3 | | Julia Jamy | 23.07.2024

Mit dem LG in Store Shop möchte man den Kunden ein völlig neues Einkaufserlebnis bieten. (© Firma Kreisel)

LG hat große Pläne zur Stärkung des österreichischen Fachhandels. Besonders stolz ist das Unternehmen auf den größten LG in Store Shop im gesamten Fachhandel Österreichs bei der Firma Kreisel. Hier sollen Kunden „die besten Produkte in bester Qualität in einer absolut neuen Dimension in einem wunderschönen Ambiente erleben".

Für die Firma Kreisel ist die langjährige Zusammenarbeit mit LG als einen der wichtigsten Partner in der Unterhaltungselektronik viel mehr als nur eine Geschäftsbeziehung. Gemeinsam planen und die Zukunft gestalten sind die Grundlagen dieser erfolgreichen Partnerschaft, die vor allem durch den Vertriebsleiter Mario Graf geprägt ist. „Die umfangreiche und persönliche Betreuung von Mario Graf hat der Marke LG einen besonders hohen Stellenwert in unserem Unternehmen verschafft. Daher sind wir auch sehr stolz darauf, den größten LG in Store Shop im gesamten Fachhandel Österreichs bei uns im Geschäft präsentieren zu können. Hier erleben unsere Kunden die besten Produkte in bester Qualität in einer absolut neuen Dimension in einem wunderschönen Ambiente, ergänzt durch unsere kompetente Fachberatung. Gemeinsam mit LG ist es uns gelungen, den österreichischen Fachhandel zu stärken, indem unseren Kunden neben unserem umfangreichen Service ein völlig neues Einkaufserlebnis im LG in Store Shop geboten wird“, erklärt Michael Birklbauer, Kreisel OG Prokurist.

„Bedeutender Meilenstein“

Auch bei LG freut man sich über die Zusammenarbeit: „Für uns ist die Firma Kreisel nicht nur strategisch, sondern partnerschaftlich ein bedeutender Meilenstein in unserer Planung. Aus dem Grund haben wir uns gemeinsam entschieden, zu planen und zu investieren“, so Philipp Breitenecker, Marketingverantwortlicher und Sprecher von LG Österreich.