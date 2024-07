SD-Übertragung läuft aus

ORF-Programme zukünftig nur mehr in HD-Qualität empfangbar

Multimedia | 1 | | Julia Jamy | 25.07.2024

Wie das Bundesgremium in seinem aktuellen @-Insider mitteilt, läuft die Ausstrahlung von ORF 1, ORF 2 und ORF III in Standard Definition (SD) mit Jahresende 2024 aus. Das ORF-Programm wird in Zukunft exklusiv in HD-Qualität empfangbar sein.

Nahezu alle österreichischen Haushalte empfangen die ORF-Sender bereits in HD-Qualität. Damit beendet der ORF nunmehr den jahrelangen Parallelbetrieb der SD- und HD-Ausstrahlung. Den HD-Switch haben bereits zahlreiche Sender in Europa vollzogen oder werden ihn demnächst vollziehen, wie Bundesgremialobmann Robert Pfarrwaller im jüngsten @-Insider schreibt:

Information zum ORF-HD-Switch

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass die Ausstrahlung von ORF 1, ORF 2 und ORF III in Standard Definition (SD) mit Jahresende 2024 ausläuft. Das ORF-Programm wird in Zukunft exklusiv in HD-Qualität empfangbar sein.

Nahezu alle österreichischen Haushalte empfangen die ORF-Sender bereits in HD-Qualität. Damit beendet der ORF nunmehr den jahrelangen Parallelbetrieb der SD- und HD-Ausstrahlung. Den HD-Switch haben bereits zahlreiche Sender in Europa vollzogen oder werden ihn demnächst vollziehen.

Betroffene Kundinnen und Kunden werden direkt über Inserts auf ORF 1, ORF 2 und ORF III (in SD-Qualität) informiert. Wer das Insert sieht, muss auf ORF 1 HD, ORF 2 HD und ORF III HD umstellen.

Bei Unklarheit kann ganz einfach der Logo-Check gemacht werden: Befindet sich neben dem ORF-Senderlogo eine HD-Kennzeichnung, ist nichts mehr zu tun – die ORF-Sender werden bereits in HD-Qualität empfangen.

Findet sich neben dem Senderlogo keine HD-Kennzeichnung, wird das Programm noch im älteren SD-Format empfangen. In diesem Fall muss das HD-Programm an den gewohnten Programmplatz vorgereiht werden. Hierzu kann auch die Österreichliste verwendet werden: oesterreichliste.at

Zur Unterstützung beim ORF-HD-Switch hat der ORF die kostenlose Telefonnummer 0800 700 123 – erreichbar von Montag bis Samstag (außer feiertags) von 8.00 bis 21.00 Uhr – sowie einen E-Mail-Kontakt unter hd@orf.at eingerichtet.

Diese Kontaktmöglichkeiten können Sie selbstverständlich an Ihre Kundinnen und Kunden weitergeben.

Alle wichtigen Informationen zum ORF-HD-Switch finden sich auf hd.ORF.at.

Freundliche Grüße

KommR J. Robert Pfarrwaller