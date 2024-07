Stefan Forster und Hakan Seven

MLINE baut Verkaufsteam aus

MLINE will österreichweit die Betreuung seiner Handelspartner intensivieren. Dafür verkleinert der Wiener Zubehörspezialist seine Verkaufsgebiete und baut sein Vertriebsteam aus. Mit Stefan Forster und Hakan Seven verstärken dazu zwei neue Sales Manager das MLINE Vertriebsteam, das damit 8 Vertriebsprofis umfasst.

Seit 2021 ist MLINE Exklusivdistributor von Cellularline in Österreich, einem der europäischen Marktführer im Bereich Smartphone- und Tablet-Zubehör. Zu den Marken des Unternehmens gehören neben Cellularline, Music Sound, Newrban sowie Interphone. Diese breite Aufstellung macht nun auch eine Verstärkung im Vertrieb notwendig, weswegen sich die Wiener mit Stefan Forster und Hakan Seven zwei neue Vertriebsprofis an Bord geholt haben.

Stefan Forster ist gelernter Einzelhandelskaufmann und war nach einigen Stationen mit Kundenbetreuung zuletzt als Stellvertretender Filialleiter in Lebensmitteleinzelhandel tätig. Das Gebiet des gebürtigen Niederösterreichers umfasst das südliche Niederösterreich und den Westen von Wien.

Hakan Seven hat seine Lehre zum Einzelhandelskaufmann mit Schwerpunkt Unterhaltungselektronik absolviert. Er war viele Jahre in der Kundenbetreuung in der Elektrobranche tätig und war ebendort zuletzt als Servicebetreuer im Außendienst tätig. Der gebürtige Oberösterreicher wird den Großteil Oberösterreichs und Teile der Steiermark betreuen.

Neben den beiden Zugängen gibt es auch einen Abgang im Team von MLINE: Paul Hofböck hat sich nach fast 10 Jahren Firmenzugehörigkeit entschlossen, neue Herausforderungen außerhalb der Elektronikbranche in Angriff zu nehmen. „Wir danken Paul für die langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit und freuen uns mit Stefan und Hakan auch wieder zwei tolle Vertriebsprofis im Team begrüßen zu dürfen!“ so Herbert Seidl, Vertriebsleiter und Prokurist von MLINE.

Die fünf Sales Manager im Außendienst werden zusätzlich von Rackjackern vor Ort unterstützt, die dafür sorgen, dass die Handelspartner am Point-of-Sale immer bestens versorgt sind. Drei weitere Verkaufsprofis im Innendienst stellen zudem sicher, dass alle Handelspartner optimal von der MLINE Zentrale in Wien aus betreut werden. Durch dieses duale System ist die bestmögliche Betreuung aller Handelspartner in ganz Österreich garantiert.