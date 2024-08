Editor's Choice Entlassungswelle in Großbritannien und Österreich

Dyson Österreich: Großteil der Mannschaft gekündigt

Bei Dyson in Großbritannien sollen rund 1.000 Arbeitsplätze gestrichen werden. Und auch in der österreichischen Dyson Niederlassung wurde der Rotstift angesetzt. (Bild: Pixabay / Dyson)

Anfang Juli berichteten zahlreiche Medien, dass Dyson in Großbritannien einen gröberen Stellenabbau plant. Bis zu 1.000 Arbeitsplätze sollen gestrichen werden. In den Medienberichten hieß es auch, dass andere Niederlassungen nicht betroffen seien, doch das stimmt so nicht ganz. Die österreichische Dyson-Niederlassung ist sogar ziemlich betroffen: Der Großteil der Mannschaft hat die Kündigung am Tisch liegen, wie ein Insider gegenüber elektro.at bestätigte.

Anfang Juli berichteten österreichische und deutsche Medien (mit Bezug auf die Nachrichtenagentur PA), dass Dyson einen Stellenabbau in Großbritannien plant. Von den insgesamt rund 3.500 Mitarbeitern sollen bis zu 1.000 ihren Job verlieren. „Wir sind schnell gewachsen und wir überprüfen – wie alle Unternehmen – von Zeit zu Zeit unsere globalen Strukturen, um sicherzustellen, dass wir auf die Zukunft vorbereitet sind“, wurde CEO Hanno Kirner von PA zitiert. „Wir schlagen Veränderungen in unserer Organisation vor, die zu Entlassungen führen können.“ Dyson agiere in immer stärker umkämpften globalen Märkten, teilte Kirner weiters mit und er ergänzte, dass Entscheidungen, die enge und talentierte Kollegen beträfen, immer „besonders schmerzlich“ seien. Kirner, der seit Anfang des Jahres Chief Executive Officer bei Dyson ist, hat sich laut Insidern offenbar auf die Fahnen geheftet, dass Dyson schlanker und fitter werden müsse, um in den verschiedenen Märkten wettbewerbsfähig zu sein – insbesondere in Asien, wo mehr als 80 % des Umsatzes erzielt würden.

Nach Informationen der „Financial Times“ wird erwartet, dass die Kürzungen in Großbritannien alle Abteilungen, einschließlich der Führungsebene, betreffen werden. Großbritannien solle aber als Forschungs- und Entwicklungszentrum für das Unternehmen erhalten bleiben und werde auch weiterhin „das wichtigste Zentrum für die Produktentwicklung“ sein. Dyson hatte bereits während der Pandemie 600 Stellen im Vereinigten Königreich und weitere 300 Stellen weltweit abgebaut. Damals begründete Dyson die Entscheidung damit, dass die Menschen ihre Kaufgewohnheiten geändert haben.

Als die Meldung über die Kündigung von rd. 1000 Mitarbeitern bei Dyson in Großbritannien Anfang Juli von zahlreichen Medien aufgegriffen wurde, schrieb beispielsweise der Standard, dass „andere Niederlassungen derzeit nicht betroffen“ seien. Das stimmt so nicht (mehr), denn wie ein Insider gegenüber elektro.at bestätigte, hat ein Großteil des österreichischen Teams die Kündigung bereits am Tisch liegen. Betroffen seien alle Mitarbeiter mit Ausnahme des Sales-Teams, der Dyson-Stores-Mitarbeiter und der fest angestellten Promotoren. „18 bis 20 der insgesamt rund 30 Mitarbeiter bei Dyson Österreich wurden gekündigt“, so der Insider, der keine weiteren Angaben darüber machen konnte, wie es mit Dyson in Österreich nun weitergehen wird. Die Vermutung liegt nahe, dass die rot-weiß-rote Niederlassung geschlossen wird und die verbleibenden Mitarbeiter künftig an Deutschland berichten werden. Der Versuch bei Dyson in Deutschland nachzufragen blieb leider erfolglos. Die Redaktion hat niemanden erreicht, der Auskunft geben kann. Sobald wir Neues in Erfahrung bringen, werden wir berichten.

„Viele künftige Kunden von Dyson in Asien ansässig“

Der 1991 gegründete Hausgerätehersteller hat weltweit rund 14.000 Beschäftigte. 2019 wurde der Hauptsitz vom englischen Wiltshire nach Singapur verlegt. Der Gründer, Sir James Dyson (der nach Angaben der „Sunday Times“ mit einem Vermögen von 2,2 Milliarden Pfund auf Platz 5 der Liste der vermögendsten Menschen im Vereinigten Königreich liegt), erntete dafür damals Kritik. Einige Leute warfen ihm Heuchelei vor, weil er den Sitz des britischen Unternehmens nach Asien verlegt hatte, während er gleichzeitig ein prominenter Befürworter des Brexit war. James Dyson meinte daraufhin, der Schritt habe nichts mit der Entscheidung des Vereinigten Königreichs zu tun, die EU zu verlassen, und sei wirtschaftlich sinnvoll, da viele der zukünftigen Kunden von Dyson in Asien ansässig sein würden.