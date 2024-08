Siebträgermaschine & Kaffeemühle

Smeg Minipro: Duo für echte Barista-Momente

Kleingeräte | 2 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 31.07.2024

Smeg präsentiert seine neue kompakte Siebträgermaschine Minipro, die gemeinsam mit der ebenfalls neuen Minipro Kaffeemühle für „echte Barista-Momente“ sorgen soll. Der italienische Hausgeräte-Hersteller wendet sich mit dem Duo an all jene, die Wert auf eine schnelle, professionelle Zubereitung legen.

Die neue, semiprofessionelle Espresso-Kaffeemaschine von Smeg heißt Minipro und der Name ist, laut dem Hersteller, Programm. Smeg beschreibt: „Das programmierbare Siebträgergerät ist ideal für anspruchsvolle Kaffeeliebhaber, die das Geschick ihrer Espressozubereitung selbst in die Hand nehmen wollen. Bei voller Kontrolle über den Extraktionsvorgang bietet diese Maschine der Spitzenklasse dennoch allen nötigen Komfort – und ist dabei auch noch besonders schlank und platzsparend. In Kombination mit der ebenfalls neuen Minipro Espressomühle wird daraus das perfekte Barista-Duo. Gerade weil die Zubereitung von authentischem Espresso viel handwerkliche Kunstfertigkeit erfordert: Ohne hochwertige Geräte bleibt jeder Meister hinter seinem Können.“

Die Minipro Siebträger-Kaffeemaschine

Die technische Power der neuen Smeg Espresso-Kaffeemaschine zeige sich schon beim Start, wie Smeg sagt: Binnen 4 Minuten ist die Siebträgermaschine betriebsbereit. Auch auf den Bezug von Dampf und Heißwasser kann ohne weiteres Vorheizen umgeschaltet werden. Möglich wird dies durch getrennte Thermoblock-Heizsysteme für Kaffeezubereitung und Dampfbezug. Der dritte Thermoblock ist für die Brühgruppe zuständig. So lässt sich die Extraktionstemperatur individuell programmieren und präzise steuern. Ein LCD-Display zeigt die aktuell eingestellte Brühtemperatur an. Um den Brühdruck während der Extraktion zu überwachen, verfügt die Minipro zusätzlich über ein Manometer.

Zu dem umfangreichen, serienmäßigen Zubehör der Minipro-Maschine gehört neben einem Milchkrug auch ein Edelstahl-Tamper sowie ein Set aus vier Siebträgereinsätzen. Die zwei doppelwandigen Siebe für einfachen beziehungsweise doppelten Espresso verzeihen beim Tampern die ein oder andere Ungenauigkeit. Echte Pros greifen dagegen zu den einwandigen Espressosieben. Diese sollen eine besonders gleichbleibende Extraktionsqualität ermöglichen, erfordern dabei aber etwas mehr Feingefühl und Geschick beim Tampern.

Für schnelle, einfache Bedienung sorgen auf der edel-matten Frontseite die drei beleuchteten Tasten, wie der Hersteller weiter beschreibt. „Sie erlauben neben vielfältigen Einstellungen wie Brühtemperatur oder Wassermenge den schnellen Wechsel zwischen Dampf und Heißwasser. Auch die Programme für ein und zwei Tassen Espresso werden damit aktiviert. Alternativ lässt sich die Extraktion über einen Hebel-Schalter manuell starten und stoppen – für das perfekte Barista-Feeling. Damit die Kaffeequalität auch bei sehr kalkhaltigem Wasser nicht leidet, bietet die Maschine zudem ein spezielles Entkalkungsprogramm“, erklärt Smeg.

Die nur 22 cm schmale Smeg Minipro mit Metallgehäuse gibt es in den drei matten Farbvarianten Schwarz, Weiß und Emerald Green. Zum luxuriösen Look sollen zudem die Front und der Tassenträger aus gebürstetem Aluminium beitragen. „Glanzpunkte setzen die Dampflanze und der Siebträger aus Edelstahl, genauso wie die praktische Ablage mit integriertem Tassenwärmer“, ergänzt Smeg.

Frisch gemahlene Bohnen aus der Minipro Espresso-Kaffeemühle

Echte Kaffeekenner stellen ihrer Siebträger-Maschine eine leistungsstarke Kaffeemühle zur Seite – dies, damit der Mahlgrad perfekt zu den gewählten Bohnen, der Röstung, der Wasserhärte und natürlich der Kaffeemaschine passt. Die neue Minipro Espresso-Kaffeemühle von Smeg sorge hier genau für den feinen Unterschied, so das italienische Unternehmen. „Ihre 50 mikrometrischen Mahlgrade erfüllen jeder Anforderung: Superfeines Kaffeemehl empfiehlt sich für alle einwandigen Siebträgereinsätze. Fein gemahlenes Kaffeepulver eignet sich dagegen für doppelwandige, den Druck regulierende Siebe.“

Passend für alle anderen Kaffeezubereitungen lässt sich der Mahlgrad auf mittelfein einstellen. Die Mühle kann dabei die Siebträger aller gängigen Espressomaschinen-Hersteller aufnehmen.

Auch bei der Dosierung soll die Minipro Kaffeemühle jegliche Freiheiten bieten. Schnell und einfach portionieren zwei vordefinierte Programme 11 beziehungsweise 18 Gramm für den einfachen oder doppelten Espresso. Individuelle Dosiermengen sind per Tastendruck ebenfalls möglich. Dank Twist & Lock-System lasse sich der 240 Gramm fassende Bohnenbehälter „einfach und sicher einsetzen und entnehmen“, wie Smeg betont und im Nachgang verspricht: „Und selbst wenn die Bohnen nicht gleich verbraucht werden: Der versiegelte Deckel bewahrt das volle Aroma der Wunschröstung.“

Auch die Minipro Espressomühle punktet mit ihrer Optik. „Sie ist mit ihrem matten Look und dem Gehäuse aus gebürstetem Aluminium eine Designperle auf jeder Arbeitsfläche – und passt optisch perfekt zur Siebträger-Kaffeemaschine aus der Minipro-Familie von Smeg“, so der Hersteller.