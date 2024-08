„Bring Leben in dein Wasser“

SODAPOP erstmalig im TV

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 31.07.2024

Der Wassersprudler-Experte SODAPOP baut seine Markenkommunikation aus und präsentiert sich im Sommer erstmalig mit einer reichweitenstarken Werbung im Fernsehen. Der Claim lautet „Bring Leben in dein Wasser“ und es wird u.a. ein Einblick in das Produktportfolio gegeben.

SODAPOP geht im Sommer erstmals mit einer reichweitenstarken TV-Werbung an den Start. Diese Premiere markiere „einen bedeutenden Meilenstein“, wie das zur KRÜGER GROUP gehörende Unternehmen sagt, und unterstreiche „das kontinuierliche Bestreben der Marke, den Sprudlermarkt zu beleben und die Markenbekanntheit zu steigern“. Im Zuge der TV-Maßnahme präsentiert SODAPOP den Markenclaim „Bring Leben in dein Wasser“ und gibt einen Einblick in das Produktportfolio.

SODAPOP freut sich laut eigenen Angaben, seine Marke erstmals im Fernsehen zu platzieren. Die Entscheidung, in TV-Werbung zu investieren, stehe im Einklang mit dem Ziel, die Markenbekanntheit weiter zu steigern und die Sichtbarkeit zu erhöhen.

Die Sendung „Das perfekte Dinner“ als „ideales Umfeld“

Konkret wird SODAPOP auf dem Privatsender VOX zu sehen sein, und zwar im Rahmen einer zehn-sekündigen Framesplit-Werbung in mehreren Folgen der bekannten Koch- und Gastgeber-Sendung „Das perfekte Dinner“. „Die Mehrfachausstrahlung sorgt für eine hohe Penetration und steigert die Reichweite“, sagt SODAPOP.

Der Framesplit gibt einen kurzen Einblick in das Produktportfolio von SODAPOP: im Fokus der „Hero“-Sprudler „Logan“. Präsent ist auch der Markenclaim „Bring Leben in dein Wasser“. Der Frame zeigt außerdem das Zubehör der Marke, wie beispielsweise die hochwertigen Glasflaschen und den CO2-Universalzylinder für Wassersprudler mit Schraubverschluss.

Die Werbegestaltung ist an die aktuelle Sommerkampagne angelehnt, die zeitgleich auf mehreren digitalen Kanälen ausgespielt wird. „Im frischen, sommerlichen Look und mit sprudelnder Kohlensäure zeigt SODAPOP, dass Wassersprudeln keine trockene, funktionale Angelegenheit sein muss, sondern hervorragende Sprudelqualität, Funktionalität, Style und Nachhaltigkeit zu einem Soda-System mit echtem Mehrwert verbindet“, erklärt das Unternehmen in einer Aussendung.