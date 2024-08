Editor's Choice Nach 5 Jahren

Murat Yatkin verlässt TP Vision

Multimedia | 6 | Menschen | Stefanie Bruckbauer | 01.08.2024

Murat Yatkin ist seit Ende 2019 DACH-Chef bei TP Vision. Mit 1. September 2024 verlässt er das Unternehmen hinter der Marke Philips TV & Audio. (Foto: TP Vision)

Murat Yatkin ist seit fünf Jahren DACH-Chef bei TP Vision, dem Unternehmen hinter der Marke Philips TV & Audio. Er hat spürbare Veränderungen im Unternehmen vollzogen, wobei vor allem nachhaltiges Wachstum sowie der Fachhandel im Fokus standen. Nun verlässt Yatkin TP Vision unerwartet.

Im Dezember 2019 kam Murat Yatkin als DACH-Chef (und Nachfolger von Henrik Köhler) zu TP Vision und läutete damit eine nachhaltige Veränderung beim Unternehmen hinter Philips TV & Audio ein. Mit dem sympathischen Deutschen änderte sich tatsächlich vieles bei der einst so starken, angesehenen Marke, die in den Jahren 2010 bis 2020 allerdings viele Federn lassen musste. Nicht mehr Menge und Preis standen im Fokus, sondern der Aufbau nachhaltiger Beziehungen zu Fachhandelspartnern; auch an diversen Qualitätsschrauben wurde gedreht und Yatkin war mit seiner Strategie auf dem richtigen Weg, wie die Marktzahlen für DACH zeigen. Nun verlässt Yatkin das Unternehmen TP Vision allerdings nach fünf Jahren. Der Grund: Veränderungen in der europäischen Organisation und damit einhergehend unterschiedliche Auffassungen von einer nachhaltigen Marktstrategie. In ein paar persönlichen Zeilen setzte Murat Yatkin die elektro.at-Redaktion von seinem Schritt in Kenntnis.

Murat Yatkin schreibt: „Es gibt Nachrichten, die man am besten selbst verbreitet. Dazu gehört, dass ich zum 1. September 2024 TP Vision verlassen werde.

In den letzten fast fünf Jahren habe ich für die DACH-Organisation von TP Vision eine weitreichende Transformation geplant, umgesetzt und erfolgreich abschließen können. Das Unternehmen verfügt heute über eine zeitgemäße, effektive Struktur mit hervorragenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es ist uns als DACH-Team gelungen, die Marke Philips Ambilight sowohl intern als auch extern positiv zu entwickeln. Zugleich hat die Mehrwertstrategie TP Vision vom fünften Platz auf Platz 3 der TV-Hersteller im DACH-Markt gebracht, was nur das sichtbare Ergebnis des Erfolges ist. Entscheidend war es, dass wir das Vertrauen der Handelspartner (zurück) gewinnen.

Wieviel Anerkennung TP Vision inzwischen erhält, zeigen beispielhaft die zwei Auszeichnungen zum Supplier of the Year von Euronics 2023 und 2024 sowie der Bronze Award von expert Deutschland. Darüber hinaus zeichnete Focus Money TP Vision ebenfalls zwei Mal hintereinander mit dem Preis für Beste Nachhaltigkeit in der UE-Branche aus.

Der Zeitpunkt meines Ausscheidens bei TP Vision fällt zeitlich zusammen mit Veränderungen in der europäischen Organisation. Ich werde in den folgenden Monaten Energie für neue Aufgaben sammeln, mich um Hof und Familie kümmern und eine Lehrtätigkeit an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) zum Wintersemester 2024 aufnehmen.

Ich danke sehr herzlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und freue mich auf ein Wiedersehen.“

In der kommenden E&W Septemberausgabe lesen Sie ein Exklusiv-Interview mit Murat Yatkin.

Yatkins Nachfolger als TP Vision DACH-Chef wird auf der IFA 2024 in Berlin vorgestellt.