Kochgeschirrserie mit raffinierten Details

Neu: WMF Ultimate Cool+ Serie

Zubehör | 1 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 01.08.2024

Nie mehr die Finger verbrennen mit der neuen WMF Ultimate Cool+ Kochgeschirr-Serie.

WMF präsentiert die neue Ultimate Cool+ Serie, eine Kochgeschirr-Range mit markanter Formensprache, aus hochwertigen Materialien und mit findigen Details, mit der Köche – so das Versprechen – „entspannt und sicher am Herd hantieren können - egal, wie lang es schmort und köchelt“.

Es kann beim Kochen jedem Mal passieren, dass man sich beim Runternehmen des Topfes oder Anheben des Deckels nämlich verbrennt. Mit der neuen Ultimate Cool+ Edelstahltopfserie von WMF soll das nicht mehr passieren, denn dank des innovativen Designs der Griffe bleiben diese auch nach langer Kochzeit und bei hohen Temperaturen immer „griffbereit”, da sie nicht heiß werden, wie der Hersteller verspricht.

Smartes und kontemporäres Design

Das kantige Design der WMF Ultimate Cool+ Edelstahltöpfe sieht in modernen Küchen nicht nur gut aus, sondern überzeuge auch mit überraschender Funktionalität, wie WMF beschreibt: „Die großzügige Materialaussparung an der Seite der Griffe sorgt dafür, dass im Vergleich zu herkömmlichen Töpfen kaum Wärme auf sie übergeht. Aus dem anspruchsvollen aber äußerst geschmackvollen Look der neuen WMF Ultimate Cool+ Serie ergibt sich also der Vorteil, dass ein zusätzlicher Hitzeschutz zu keiner Zeit erforderlich ist.“ Das satinierte Cromargan® macht einen zarten Glanz auf das Kochgeschirr und macht es mit seinen positiven Materialeigenschaften zudem „besonders langlebig und nachhaltig“, wie WMF sagt.

Durchdachte Details für noch mehr Kontrolle und Kochkomfort

Der hochwertige Deckel der WMF Ultimate Cool+ Töpfe kommt zusätzlich zu seinem immer kühlen Griff mit einer kleinen Aussparung für den Dampfaustritt. „Diese leitet den Wasserdampf gezielt in Richtung Dunstabzug und erhöht dadurch die Sicherheit und die Hygiene in der Küche“, so WMF. Besonders auf Kochfeldern, die über einen integrierten Muldenlüfter verfügen, sollen die Vorzüge dieses Details zur Geltung kommen. „Einen weiteren Benefit finden Köche im Inneren der Töpfe“, sagt der Hersteller, der damit die filigran gelaserte Eichstrich-Gravur anspricht, mit der sich Kochwasser und andere Flüssigkeiten auf der Topfinnenseite noch leichter abmessen lassen.

Dank TransTherm® Allherdboden ist die WMF Ultimate Cool+ Serie für alle Herdarten und sogar für den Einsatz im Ofen geeignet (wobei die Kühltechnologie an den Griffen bei der Verwendung im Ofen nicht funktioniert, da die Hitze von außen herbeigeführt wird). WMF erklärt: „Der Boden nimmt die Hitze schnell auf, verteilt sie gleichmäßig, speichert sie lang und ermöglicht so energiesparendes Kochen.“

Die WMF Ultimate Cool+ Topfserie ist ab sofort in folgenden Topfvarianten und -größen erhältlich:

WMF Ultimate Cool+ Bratentopf, 16 cm (139,99 Euro UVP)

WMF Ultimate Cool+ Bratentopf, 20 cm (149,99 Euro UVP)

WMF Ultimate Cool+ Bratentopf, 24 cm (159,99 Euro UVP)

WMF Ultimate Cool+ Kochtopf, 16 cm (149,99 Euro UVP)

WMF Ultimate Cool+ Kochtopf, 20 cm (159,99 Euro UVP)

WMF Ultimate Cool+ Kochtopf, 24 cm (179,99 Euro UVP)

WMF Ultimate Cool+ Stielkasserolle, 16 cm (99,99 Euro UVP)

WMF Ultimate Cool+ Stielkasserolle mit Deckel, 16 cm (129,99 Euro UVP)

WMF Ultimate Cool+ 5-teiliges Vorteils-Set (579,00 Euro UVP)