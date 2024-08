Unübersehbar auf der Intersolar

Sonnenkraft: Paketweise in München

Photovoltaik | 0 | | Dominik Schebach | 02.08.2024

Als österreichisches Unternehmen muss man auf einer deutschen Messe auch entsprechend auf sich aufmerksam machen. Plakativ machte das Sonnenkraft mit seinem Ösi-Paket. Das Messeangebot galt nur auf der Intersolar vom 19. bis 21. Juni 2024.

Auf der PV-Leitmesse durfte auch Sonnenkraft nicht fehlen. Der selbstbewusste Auftritt der Kärntner fiel auch durch das eigens geschnürte Messepaket auf.

Das Kärntner Unternehmen präsentierte sich in München als Lösungs- und Systemanbieter für Partner in der Industrie und im Gewerbe. Und weil man als Österreicher in Deutschland ein wenig frecher auftreten muss, hat Sonnenkraft dafür auch ein Ösi-Paket zusammengestellt. An dem unübersehbarem Messeangebot musste jeder Besucher vorbei, welcher die Halle A3 betrat. Das Paket bestand aus den eigenen POWER MAXIM PV-Modulen, Hybridwechselrichter sowie Speicherbatterie und gab es ab 6.990 Euro für eine Anlage mit 6 kWp. Das Solarstrom-Set mit 12 kWp kam auf 10.990 Euro. Das Messeangebot galt ausschließlich im Messezeitraum der Intersolar München.

Systempartner

Gezeigt wurde auch das neue Sonnenkraft Power-Modul Doppelglas in „Terracotta-rot“ aus österreichischer Produktion, welches sich besonders für denkmalgeschützte Gebäude anbietet. Ebenso gezeigt wurde das neue Speichersystem Sonnenkraft Batterie, das für optimierten Eigenverbrauch, Notstrombetrieb und höchste Zuverlässigkeit ausgelegt ist. In Kombination mit dem Hybrid Pro Wechselrichter können Großprojekte mit bis zu 300 kW Wechselrichterleistung und 580 kWh Batteriespeicher realisiert werden. Zudem hatte Sonnenkraft viele Produkthighlights in Kooperation mit seinen langjährigen Partnerunternehmen aus den Bereichen Systemdach, Energiefassade, Indach-PV, Plug & Play und intelligentes Energiemanagement mit dabei.

„Wir sind hier als Partner für die Industrie und Systempartner für unsere Kunden. Gerade im jetzigen Marktumfeld sind starke Partnerschaften besonders wichtig. Da geht es um Lösungen, welche den Partnern das Leben erleichtern und einen Mehrwert bieten“, erklärte Sonnenkraft CEO Wolfgang Seidler auf der Messe. „Dazu bieten wir Gesamtlösungen – wie z.B. den gesamten Carport mit PV-Modulen und Holzbau aus einer Hand.“ Diese Partnerschaft wurde auf der Intersolar ebenfalls sehr plakativ dargestellt. Der Stand der Kärntner war von einem massiven hölzernen Carport überdacht – erstellt vom Holzbau-Partner von Sonnenkraft, der Firma Hasslacher, die ebenfalls auf der Messe präsent war.