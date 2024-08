Ausgewählte Top-Spiele

CANAL+ im Fußball-Fieber

Multimedia | 2 | | Julia Jamy | 05.08.2024

Thomas Trukesitz, Head of Sports von CANAL+ in Österreich, freut sich auf viele tolle Fußball-Abende mit den absoluten Topspielen. (© CANAL+)

Im August erklingt auf CANAL+ erstmals die Champions League Hymne. Der Sender wird ausgewählte Top-Spiele der UEFA Champions League, der UEFA Europa League und der UEFA Conference League ab dieser Saison live und exklusiv übertragen.

Die ersten Livesendungen wird es am 21. und 28. August geben. An diesen Tagen überträgt CANAL+ jeweils das Top-Spiel des Play-offs für die Königsklasse des europäischen Klubfußballs. Ab dem 18. September geht es dann in die neue Ligaphase der UEFA Champions League. Hier hat CANAL+ die Exklusivrechte für das Top-Spiel der UEFA Champions League am Mittwoch, sowie das Top-Spiel der Woche in der UEFA Europa League oder der UEFA Conference League erworben. Nach jedem Livespiel am Mittwoch und Donnerstag wird es bei CANAL+ jeweils noch Highlight-Shows geben, in denen es alle Matches, alle Tore und die besten Szenen der Spieltage zu sehen geben wird.

„Wir freuen uns auf tolle Fußball-Abende!“

Außerdem überträgt CANAL+ alle drei Endspiele der UEFA-Klubbewerbe. Ab dem 1. August bietet CANAL+ ein sportliches Angebot für Fußballfans in Österreich. So gibt es die ersten 6 Monate zum halben Preis. 7,50 Euro pro Monat kostet CANAL+ Kombi (danach 14,99 Euro). Das Paket beinhaltet unter anderem die CANAL+ Livespiele der UEFA-Klubbewerbe, drei Sportkanäle sowie den gesamten Katalog an Filmen, Serien und Dokumentationen. Alle Livespiele und Highlights sind auf dem Fernsehsender CANAL+ Action und in der CANAL+ App für iOS, Android, allen gängigen Smart-TVs von Samsung, LG und Co. sowie über den Browser verfügbar. Zusätzlich haben A1 Abonnenten die Möglichkeit die CANAL+ App und den Fernsehsender CANAL+ Action über A1 Xplore TV zu empfangen. Das CANAL+ Kombi Angebot ist rechtzeitig vor dem Start der neuen Saison auch direkt bei A1 erhältlich.

Thomas Trukesitz, Head of Sports von CANAL+ in Österreich kann den Start der neuen Saison kaum erwarten: „Wir freuen uns auf viele tolle Fußball-Abende mit den absoluten Topspielen. CANAL+ hat am Mittwoch und Donnerstag das Erstauswahlrecht und zeigt die Spiele exklusiv. Das bedeutet, wir wählen die größten Schlagerspiele aus und die sind nur bei uns zu sehen.“ In diesele Kerbe schlägt Paul Wilson, Geschäftsführer von CANAL+ in Österreich: „Wir freuen uns, die elektrisierende Atmosphäre der UEFA Klubbewerbe via CANAL+ auf österreichische Bildschirme zu bringen. Unser Team arbeitet mit viel Leidenschaft daran, diese epischen Fußballabende zu produzieren und die Spitze des europäischen Fußballs auf CANAL+ zu präsentieren.“

Termine:

21. & 28. August: UEFA Champions League Play-offs – LIVE auf CANAL+

29. August: Auslosung UEFA Champions League Ligaphase – LIVE auf CANAL+

30. August: Auslosung UEFA Europa League & UEFA Conference League Ligaphase – LIVE auf CANAL+

17. bis 19. September: Start der UEFA Champions League Ligaphase – Livespiel am 18. September auf CANAL+