Bis zu 150 Zoll

Hisense präsentiert neuen Laserprojektor

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 06.08.2024

Der PL2 verfügt über eine großzügige HDR-Ausstattung und soll vor allem durch sein verringertes Projektionsverhältnis bestechen. (© Hisense)

Hisense stellt seinen neuen Laserprojektor PL2 vor, der mit einer frei wählbaren Bilddiagonale von bis zu 150 Zoll punkten soll. Mit höheren Helligkeitswerten und verringertem Projektionsverhältnis von 0,22 ermöglicht der PL2 laut Hersteller eine noch nähere Platzierung an der Wand.

Die 4K Ultra HD Auflösung des Laserprojektors ermöglicht „scharfe Bilder mit überragender Tiefe und beeindruckenden Details“, wie Hisense beschreibt. Darüber hinaus soll der PL2 mit einer großzügigen HDR-Ausstattung mit HDR10+ dec. und Dolby Vision Unterstützung überzeugen. Dank einer höheren Spitzenhelligkeit von jetzt 2700 Lumen sei der Laser Cinema nicht nur in abgedunkelten Räumen, sondern auch bei Tageslichtumgebung einsetzbar. Für Langlebigkeit sorgt die Premium X-Fusion Technologie, die laut Hisense über 25.000 Stunden Filmvergnügen gewährleistet, ohne dass die Lichtquelle ausgetauscht werden muss. Den passenden Sound liefern 30W Klangvolumen und die Dolby Atmos Unterstützung.

Nicht nur Filmfans, sondern auch Sportfans und Gamer sollen von den großen Bilddiagonalen profitieren. Schnelle Bewegungen und actionreiche Sportszenen werden dank Smooth Motion flüssig dargestellt, so der Hersteller. Bei Sportinhalten sorge der Sport Modus für optimierte Bild- und Soundwiedergabe bei der schnelle Bildabläufe ohne Verzögerungen dargestellt werden und der Kommentator klar und deutlich zu verstehen ist. Der Game Modus reduziert die Eingabeverzögerung und schafft laut Hisense optimale Voraussetzungen für reaktionsschnelle Gaming-Action im Kinoformat.

Viele Anschlussmöglichkeiten

Als Bedienoberfläche setzt Hisense auf VIDAA U7 mit zahlreichen Smart-TV-Funktionen und direktem Zugang zu Streaming-Diensten wie Netflix, Prime Video und Disney+. Auf der Solarfernbedienung sind Tasten verschiedener Apps für einen schnellen Zugriff hinterlegt. Zudem ist eine Sprachsteuerung via Knopfdruck auf die Mikrofontaste mit Alexa Built In oder VIDAA Voice möglich. Ausgestattet mit der Share to Funktion können Inhalte vom Handy oder anderen mobilen Geräten auf der großen Leinwand geteilt werden. Dabei werden unter anderem Airplay2 und Apple Homekit unterstützt. Darüber hinaus ist der PL2 mit 3x HDMI-Anschlüssen, darunter auch HDMI 2.1, und 2x USB-Anschlüssen ausgestattet und verfügt außerdem über einen zusätzlichen Kopfhöreranschluss.

Der PL2 ist ab sofort im Handel zum UVP von 2499 Euro erhältlich.