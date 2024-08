Team Elektrohandel begrüßt neuen Kollegen

Liebherr Hausgeräte: Martin Neidhart neu im Team

Hausgeräte | 0 | Menschen | Stefanie Bruckbauer | 06.08.2024

Martin Neidhart ist seit 1. Juli Teil des Liebherr-Hausgeräte-Vertriebsteams für den Elektrohandel. (Bild: Liebherr)

Beim Liebherr-Hausgeräte-Vertriebsteam gibt es einen Neuzugang: Mit 1. Juli übernahm Martin Neidhart die Kundenbetreuung für den Bereich Elektrohandel im Süden Österreichs.

Wie die Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH sagt, zeichne das Team der Außendienstmitarbeiter Beständigkeit und langjährige Expertise aus. Letztere bringe Martin Neidhart mit, der in seiner bisherigen Berufslaufbahn für Euronics Austria sowie Bosch und Siemens tätig war. Neidhart trat die Nachfolge von Gerald Zilvar an, der sich in seinen wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Martin Neidhart ergänzt mit seiner Branchen-Erfahrung das Team von Sales Manager Lukas Steiner und freut sich auf die verantwortungsvolle Aufgabe in den Bundesländern Kärnten, Steiermark sowie Teilen Salzburgs und dem Burgenland.