Place to be der PV- und Speicherbranche

Österreichische Fachtagung für Photovoltaik und Stromspeicherung 2024

Photovoltaik Energiezukunft | 0 | | Julia Jamy | 06.08.2024

Die Fachverbände veranstalten erneut eine Fachtagung für Photovoltaik und Stromspeicherung mit spannenden Vorträgen und abwechslungsreichem Rahmenprogramm. (© PV Austria)

Am 26. und 27. November findet die diesjährige Fachtagung für Photovoltaik (PV) und Stromspeicherung – veranstaltet vom Bundesverband Photovoltaic Austria (PV Austria) und der Technologieplattform Photovoltaik (TPPV) – in Wien statt. Die Besucherrekorde der letzten Jahre werden auch heuer wieder erwartet. Die Teilnehmer dürfen sich auf ein spannendes und abwechslungsreiches Programm, Workshops, eine Exkursion am Vortag (25.11.) sowie auf den beliebten Abendempfang der TPPV freuen.

Auch heuer wird es wieder die Möglichkeit geben, die Veranstaltung via Live-Stream zu verfolgen. Ergänzend zum Tagungsprogramm findet eine Fachausstellung mit über 20 Unternehmen sowie eine Posterausstellung mit Ergebnissen aus aktuellen Forschungsprojekten statt. Das Programm widmet sich am ersten Tag in einzelnen Themenblöcken den Innovationen im Modul-Design und in der Zelltechnologie, erörtert die Frage, wie Photovoltaik zur effizienten Flächennutzung beiträgt, stellt Energiespeicherung in den Fokus und präsentiert PV-Lösungen, die ideal in die gebaute Umwelt integriert sind.

Am zweiten Tag geht es weiter mit intensiven Themenblöcken, in denen über Qualität und Zuverlässigkeit bei Photovoltaik und PV-Speichersystemen gesprochen wird, notwendige Rahmenbedingungen für Flexibilität in der zukünftigen Stromnutzung sowie die Rolle der Digitalisierung in der Energiewende diskutiert und Einblicke in Best Practice-Speicherlösungen gegeben werden. Darüber hinaus können Teilnehmer in Kleingruppen an beiden Tagen an Parallelworkshops teilnehmen, in denen gemeinsam mit Experten zu den Themen „Repair, Reuse (Second Life) und Recycling von PV-Modulen“ (Tag 1) sowie „Farbe in der Photovoltaik – Innovative Lösungen für PV in Denkmal- und Landschaftsschutzzonen“ (Tag 2) diskutiert und gearbeitet wird.

Vielfältiges Rahmenprogramm

Nach dem großen Interesse des letzten Jahres, bietet die TPPV auch heuer wieder eine Exkursion am Vortag der Veranstaltung an. Hier besteht die Möglichkeit, besondere PV-Anwendungen zu besichtigen und aus erster Hand alles über diese Projekte zu erfahren. Diesmal können die Floating-PV-Anlage in Grafenwörth, die PV-Parkraumüberdachung in Oed bei Amstetten und die Agri-PV-Anlage in Pöchlarn besichtigt werden. In den Pausen der Hauptveranstaltung können die Besucher wie gewohnt die beliebte Fachausstellung der Unternehmen aus der PV- und Speicherbranche besuchen und sich direkt mit den Unternehmen vernetzen. In der begleitenden Posterausstellung können sich die Teilnehmer über neue Forschungsergebnisse informieren und ihren Favorit dank Voting zum Gewinn des Publikumspreises verhelfen, der am zweiten Tag gemeinsam mit dem Jurysieger am Podium ausgezeichnet wird. Zum Ausklang des ersten Veranstaltungstages lädt die TPPV traditionell zum beliebten Abendempfang in gemütlicher Atmosphäre.

Alle Informationen (Programm, Teilnahmepreise, Anreise etc.) zur Tagung finden Sie unter www.pvaustria.at/fachtagung-pv-speicher.