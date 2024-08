Mit mit Fast-TN- und DyAc 2-Technologien

BenQ präsentiert ersten Monitor der neuen Serie X+

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 08.08.2024

Der ZOWIE XL2566X+ ist mit Fast-TN- und DyAc 2-Technologien sowie einem Auto-Game-Modus für XL Settings to Share ausgestattet. (© BenQ)

BenQ stellt unter seiner eSports-Marke ZOWIE die neue Monitorserie X+ vor und präsentiert gleich das erste Modell XL2566X+. Ausgestattet mit einer neuen Fast-TN-Paneltechnologie und der neuesten Technologie DyAc 2 soll der Monitor für eine nochmals verbesserte Performance sorgen.

BenQ setzt im ZOWIE XL2566X+ ein neues Fast-TN-Panel ein, das Wiederholfrequenzen von bis zu 400 Hz darstellen kann. Die neue Technologie soll durch eine höhere Leitfähigkeit für eine deutlich erhöhte Schaltgeschwindigkeit sorgen. Der Hersteller stellt dem neuen Panel im ZOWIE XL2566X+ zudem die neue DyAc 2-Technologie (Dynamic Accuracy-Mechanismus) zur Seite. DyAc 2 verwendet eine duale Hintergrundbeleuchtung mit präziserer Steuerung, wodurch jegliche Bewegungsunschärfe und Ghosting weiter minimiert werden, so BenQ. Zusätzlich ermöglicht die duale Hintergrundbeleuchtung laut Hersteller weichere Übergänge zwischen den Helligkeitsstufen, wodurch den Augen die Anpassung an die Lichtintensität erleichtert werden soll.

Neuer Auto-Game-Modus

Im ZOWIE XL2566X+ stellt BenQ zudem eine neue Variante der Software XL Setting to Share zur Verfügung, die um einen Auto-Game-Modus erweitert wurde. Dieser erkennt die verschiedenen Spiele und Nutzungsszenarien und schaltet automatisch in den jeweils passenden Farbmodus. In der optimierten Höheneinstellung des ZOWIE XL2566X+ setzt BenQ jetzt auf Industrielager mit leichterem, präziserem Lauf. So können Gamer die ideale Position ohne Stottern in der vertikalen Bewegung einstellen, wie der Hersteller verspricht.

Der ZOWIE XL2566X+ kann laut Hersteller ab dem 15. August zu einem Preis von 699 Euro im BenQ Online-Shop und exklusiv bei Media Markt vorbestellt werden.