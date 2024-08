Kärcher erweitert Robotik-Portfolio für professionelle Anwender

Kärcher präsentiert KIRA CV 50

Kleingeräte | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 08.08.2024

Kärcher erweitert sein Portfolio an autonomen Reinigungslösungen für Gebäudedienstleister und Anwender in Hotellerie, Büroumgebungen & Co mit einem neuen Saugroboter. Das Modell KIRA CV 50 soll - ausgestattet mit Wechsel-Akkus - kleine bis mittelgroße Teppich- und Hartbodenflächen bearbeiten können.

Der neue Saugroboter KIRA CV 50 überzeuge mit einer hohen autonomen Flächenleistung und intuitiver Bedienung, wie Kärcher sagt. „Damit entlastet er Reinigungskräfte und ermöglicht ein noch effizienteres Arbeiten. Dank robuster, sicherheitszertifizierter Sensorik und großer LiDAR-Reichweite reinigt KIRA CV 50 selbst weitläufige Umgebungen selbstständig. Kartenerstellung und Pfadplanung erfolgen bei Bedarf autonom, was die Einrichtung extrem erleichtert.“

Zwei Reinigungsmodi dank intuitiver Bedienung

Auch die einfache intuitive Bedienung des neuen Roboters sei voll und ganz auf die professionelle Anwendung zugeschnitten, wie Kärcher beschreibt. Je nach Aufgabe und Einsatzort kann zwischen zwei Reinigungsmodi gewählt werden. Für geschlossene und wenig komplexe Umgebungen empfiehlt der Hersteller den Basic-Modus, wofür keine Einrichtung des Roboters notwendig sei. „In komplexeren Umgebungen, die regelmäßig gereinigt werden, führt der Saugroboter einmalig und selbständig eine Erkundungsfahrt durch. Die Karte, die er dabei erstellt, kann anschließend über die cloudbasierte App von Kärcher individuell bearbeitet werden. Erstellte Karten können infolge im Routine- Modus direkt am Display des Roboters ausgewählt oder die Reinigung in der App terminiert werden“, so der Hersteller, laut dem der KIRA CV 50 übrigens nicht beaufsichtigt werden muss. Meldungen zu Status, Akkulaufzeit oder Fehlern werden in der App gemeldet, ausführliche Reinigungsnachweise werden dokumentiert. Nach dem Reinigungseinsatz lässt sich der Saugroboter dank herausziehbarem Trolleygriff leicht und ergonomisch transportieren.

Der KIRA CV 50 ist für die Anwendung bei Publikumsverkehr sicherheitszertifiziert. Für sicheres Navigieren soll die präzise LiDAR-Technologie sorgen, wie Kärcher sagt. „Dabei werden Laserstrahlen ausgesendet und die Zeit gemessen, die verstreicht, bis die Strahlen von Objekten reflektiert werden und zurück zum Sensor gelangen. So entsteht eine detaillierte 3D-Ansicht der Umgebung.“ Kärcher hat die Technologie optimiert, damit KIRA CV 50 auch in großen Räumen nicht die Orientierung verliert. Außerdem ist der Saugroboter mit Ultraschallsensoren zur Glasdetektion, Sensoren zur Wandverfolgung, Absturzsensoren zum Erkennen von Treppenstufen sowie einem Kollisionssensor ausgestattet. „Mit einer hohen Flächenleistung von über 500 m./h reinigt der Roboter Eingangsbereiche oder große Flure effizient. Dank der zwei Seitenbesen werden lose Verschmutzungen auch am Rand entfernt. Die kompakte Bauweise erlaubt zudem das Reinigen unter Tischen“, beschreibt der Hersteller.

Wechselakkus sorgen für längere Laufzeit und Langlebigkeit

KIRA CV 50 ist mit den 36 V-Versionen der Akkuplattformen des Kärcher Battery Universe kompatibel. Dank der Wechselakkus kann die Laufzeit des Roboters pausenlos verlängert werden. „Auch die Lebensdauer des KIRA CV 50 wird dank des einfachen Austauschs von Akkus erhöht“, ergänzt der Hersteller.

Das „Kärcher Battery Universe“ umfasst übrigens zwei Akkuplattformen mit einer beständig wachsenden Anzahl an Geräten, die vom Hochdruckreiniger über den Laubbläser bis hin zum Mehrzwecksauger reichen. Sowohl die kompakten 18-Volt-Akkus als auch die leistungsfähigen 36-Volt-Akkus sind in unterschiedlichen Kapazitäten verfügbar und decken ein breites Anwendungsfeld ab. Das Besondere ist laut Kärcher: „Die Akkus sind vollständig mit allen Kärcher-Geräten der gleichen Spannungsklasse kompatibel. Ein Alleinstellungsmerkmal aller Kärcher-Akkus ist das LCD-Display mit ‚Real Time Technology‘, das neben der verbleibenden Akkukapazität auch die Restlauf- und Restladezeit präzise in Minuten anzeigt. Das Gehäuse der Akkus ist besonders stoßfest und entsprechend der Schutzklasse IPX5 staub- und strahlwassergeschützt.“

KIRA CV 50 ist ab sofort in allen Kärcher Centern und im ausgewählten Fachhandel erhältlich. Darüber hinaus können Vorführungen gebucht und Produkt-Tests vor Ort durchgeführt werden.