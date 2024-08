Alexander Kürner folgt Mario Knapp

Nedis gibt neuen Sales Manager Österreich bekannt

Zubehör | 2 | Menschen | Stefanie Bruckbauer | 08.08.2024

Alexander Kürner ist der Nachfolger von Mario Knapp bei Nedis Austria. (Bild: Nedis)

Im Jänner wurde bekannt, dass der langjährige Nedis Country Manager Mario Knapp Nedis Austria mit Ende 2023 verlassen hat. Seitdem war die Position nicht besetzt. Nun gab Nedis jedoch den Nachfolger von Knapp bzw. den neuen Sales Manager für Österreich bekannt.

„Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir Herrn Alexander Kürner als neuen Sales Manager Österreich für uns gewinnen konnten“, so Nedis in einem Schreiben.

Kürner greift auf langjährige Erfahrung und jahrelange Tätigkeit in verschiedenen Positionen im Bereich Zubehör der Unterhaltungselektronik und Weißware zurück und ist aktuell in der Einschulungsphase im Nedis Headquarter in den Niederlanden.

„Ich freue mich sehr, dass wir Alexander Kürner als neue Country Sales Manager gewinnen konnten. Alexander ist ein innovativer, zukunftsorientierter Manager und ein absoluter Vertriebsprofi!“, erklärt Commaxx CEO Bert Peels.

Nedis wird auf der IFA in Berlin (6.09. – 10.09.) sein reichhaltiges Produkt-Portfolio präsentieren und lädt Handelspartner herzlich zu einem Besuch bzw. persönlichen Termin auf dem Messestand mit der Nummer 206 in Halle 1.2 B ein.

Auch wird das Nedis Sales-Team Österreich am 27. und 28. September auf den Elektrofachhandelstagen im Design Center Linz sein und freut sich, österreichische Handelspartner dort begrüßen zu dürfen. Gezeigt werden u.a. die Neuheiten von Nedis sowie die neuen Audio Geräte von Telestar und Imperial.