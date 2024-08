Aqipa vertreibt neue AKG-Kopfhörer

Harman International und Aqipa geben strategische Partnerschaft bekannt

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 09.08.2024

Harman International kündigt eine strategische Vertriebs- und Marketingpartnerschaft mit der Aqipa Gruppe für seine AKG-Kopfhörer für Endkonsumenten in Europa an. (© Harman International Industries / Aqipa)

Harman International geht mit der Aqipa Gruppe eine strategische Vertriebs- und Marketingpartnerschaft zu den AKG-Kopfhörern für Endkonsumenten im europäischen Markt ein. Die Partnerschaft wurde bereits unterzeichnet und wird offiziell auf der diesjährigen IFA-Messe im September in Berlin vorgestellt.

AKG wurde 1947 in Wien, Österreich, gegründet und ist weltweit für seine Studiomikrofone und Kopfhörer bekannt. Als Teil der Harman Audio Gruppe hat AKG seine Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen vorangetrieben, um eine Reihe von Over-Ear- und True-Wireless-Kopfhörern für Konsumenten zu entwickeln, die auf der IFA 2024 vorgestellt werden sollen. Während HARMAN weiterhin die Produktinnovation für AKG vorantreibt, werden Vertrieb und Marketing der AKG-Consumer-Kopfhörer an die in Österreich ansässige Aqipa Group, einen paneuropäischen Wachstumsbeschleuniger und Distributor, übergeben. Aqipa wird sich auf den Vertrieb und die Vermarktung von AKG-Consumer-Produkten über alle Kanäle in der Europäischen Union, einschließlich Großbritannien und der Schweiz, konzentrieren.

Starke Präsenz

„Wir freuen uns, unsere jahrzehntelange Partnerschaft mit Aqipa auszubauen, indem wir ihnen die Verantwortung für den Vertrieb und das Marketing unserer AKG Consumer-Produkte in Europa anvertrauen. Ihre starke Präsenz und ihr etabliertes Netzwerk auf den europäischen Märkten machen sie zum perfekten Partner für dieses Vorhaben. Ihr Engagement für hochwertigen Kundenservice und -support deckt sich perfekt mit unseren Zielen für die AKG-Kopfhörer“, sagt Søren Majlund, Senior Director Sales Strategic Partnership EMEA bei HARMAN. „Wir sind sehr stolz darauf, eine so ikonische Marke wie AKG in unserem Programm zu haben. AKG ist eine hochwertige Audiomarke mit einer langen Geschichte. Wir arbeiten seit vielen Jahren mit Harman International zusammen und haben sie als äußerst professionellen und zuverlässigen Partner kennen gelernt. Da wir selbst ein österreichisches Unternehmen sind, ist es eine fantastische Gelegenheit, das Wachstum und die Marktdurchdringung von AKG-Kopfhörern in ganz Europa voranzutreiben“, sagt Christian Trapl, CEO der Aqipa Gruppe.

Die neue Kopfhörerserie wird auf der IFA 2024 am Aqipa-Stand, Räume VIP1 und VIP2, Großer Stern, Ebene 4 in Berlin präsentiert.