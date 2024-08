Zum sechsten Mal in Folge

StiWa-Testsieg für Miele Geschirrspüler

Hausgeräte | 0 | Unter der Lupe | Stefanie Bruckbauer | 09.08.2024

Zum sechsten Mal in Folge landete ein Miele-Geschirrspüler bei der Stiftung Warentest ganz vorne. In der Kategorie mit extragroßem Spülraum erhielt das Modell G 7205 SCi XXL die Note „Gut“ (2,2). Drei weitere Miele Geräte sicherten sich mit jeweils einer Zehntelnote Rückstand einen zweiten Platz.

Dank einer Höhe von 84 bis 86 Zentimetern lassen sich in den XXL-Modellen zum Beispiel Pizzateller, Servierplatten oder langstielige Weingläser leichter unterbringen als in den Schwestermodellen mit bis zu 82 Zentimetern Höhe. Der XXL-Testsieger von Miele erreichte als eines von drei Geräten die Bestnote „Gut (2,2“). Sehr überzeugt zeigten sich die Tester von dessen Performance im „Sparprogramm (Eco)“ – und zeichneten hier nur Miele mit der besten Note 2,0 aus. Auch bei der Handhabung (2,1) und dem Geräusch (1,2) ist Miele in diesem Test ganz vorne gereiht.

Getestet hat die StiWa insgesamt 18 Spüler von 60 Zentimetern Breite, und zwar 13 mit Standardhöhe und fünf mit extragroßem Spülraum. Unter den XXL-Geräten war der Testsieger von Miele das einzige teilintegrierte Gerät mit sichtbarer Bedienblende. Aber auch bei den vollintegrierten Testkandidaten konnte Miele punkten und belegte mit einer Zehntelnote Rückstand den zweiten Platz. Beide XXL-Testkandidaten von Miele erreichen übrigens Energieeffizienzklasse A – „und punkten im Sparprogramm mit den geringsten Strom- und Wasserverbräuchen ihrer Kategorie“, wie Miele sagt.

Bei den Geräten mit Standardhöhe belegte sowohl das voll- als auch das teilintegrierte Modell von Miele den zweiten Platz, und auch dies mit einem sehr Abstand und der Gesamtnote „GUT“ (2,3). „Hier verbrauchte im Sparprogramm kein anderes Gerät weniger Strom und so wenig Wasser wie die beiden Modelle von Miele“, sagt Patricia Ernst, Vice President Category Marketing Dishwashing der Miele Gruppe. „Der sechste Sieg bei der Stiftung Warentest in Folge nebst drei zweiten Plätzen sind ein weiterer Beleg für die besondere Performance und den herausragenden Komfort unserer Geschirrspüler – zugleich unterstreichen wir damit das Qualitätsversprechen, das wir unseren Kundinnen und Kunden jeden Tag aufs Neue geben.“

Alle Test-Details können in der „Test“-Augustausgabe nachgelesen werden.