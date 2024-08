nPerf-Barometer für mobile Internet-Performance 2024

Goldmedaille für A1

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 12.08.2024

Höher, weiter, schneller, mehr zählt nicht nur im sportlichen Wettkampf, sondern auch im Mobilfunk - bei der Datenübertragung. Beim diese Woche veröffentlichte nPerf-Barometer konnte sich demnach A1 in 4 von 5 Kategorien an die Spitze setzen: Download-Geschwindigkeit, Latenz, Web-Browsing und Youtube-Streaming – wofür der Betreiber die Goldmedaille erhielt.

Der unabhängige und weltweit tätige Netzwerkoptimierungs-Spezialisten nPerf sieht A1 an der Spitzenposition in Österreich. Mit einer von nPerf gemessenen durchschnittlichen Download-Geschwindigkeit von mehr als 146 Mbit/s liegt A1 demnach um mehr als 30 Punkte vor den Mitbewerbern. Auch bei der Latenz liegt A1 mit einem Wert von 26,9 Millisekunden an der Spitze.

Marcus Grausam, CEO A1 Austria, sieht durch dieses Ergebnis die Strategie des Netzbetreibers bestätigt: „A1 arbeitet kontinuierlich am Ausbau und an der Optimierung des A1 5G Netzes. Die Top-Platzierungen bei zahlreichen aktuellen Netztests und auch die Auszeichnung von nPerf bestätigen die hervorragende Arbeit und das Engagement des A1 Teams. Wir sind stolz auf diese Leistungen, denn es ist unser klares Ziel, unseren Kund:innen stets das beste mobile Interneterlebnis in Österreich zu bieten.“

Mit dem ersten Platz im nPerf Barometer setzt A1 seine Siegesserie in Österreich fort. In den vergangenen Monaten konnte A1 bereits die umfangreichen Netztests von futurezone, Smartphone, Chip und SpeedChecker für sich entscheiden. Auch die connect Leserwahl konnte A1 bereits drei Jahre in Folge gewinnen. Alle Details zum aktuellen nPerf Barometer finden Sie hier.