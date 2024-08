Upgrade für den TV-Sound

Hisense erweitert das Portfolio um neue Soundbars

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 12.08.2024

Die neuen Soundbars von Hisense sollen vor allem durch ihr ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis vielfältigen Features bestechen. (© Hisense Gorenje Germany GmbH)

Hisense präsentiert seine neuen Soundbars. Sowohl die Einstiegsserie HS als auch die AX-Serie für gehobenere Ansprüche werden um neue Modelle ergänzt. Bei beiden Serien will Hisense den Fokus auf ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis setzen und mit umfangreicher Konnektivität und vielfältigen Features überzeugen.

Gleich drei neue Modelle gibt es in der HS-Serie: HS2000, HS3100 und HS5100. Erstere ist mit 2.1 Kanal Sound mit einer maximalen Leistung von 240W ausgestattet. Dank der schlanken Abmessungen (LxTxH: 800x60x105mm) und der Integration des Subwoofers kann die HS2000 auch in kleinen Räumen eingesetzt werden, so Hisense. Das nächste Modell der HS-Serie ist die HS3100 Soundbar. Sie soll mit einem 3.1 Kanal Sound überzeugen und bietet zusätzlich einen eingebauten Centerlautsprecher plus externen Bluetooth Subwoofer für noch tiefere Bässe. Die maximale Ausgangsleistung des Gesamtsystems liegt in dieser Konfiguration bei 480W. Wem das noch nicht genügt, kann auf die nächste Ausbaustufe zurückgreifen: Bei der HS5100 wird das Setting um zwei zusätzliche kabelgebundene Rearspeaker ergänzt, womit die Anzahl der Kanäle auf 5.1 steigt. Die maximale Leistung steigt durch die zusätzlichen Lautsprecher auf insgesamt 540W.

Alle Produkte der HS-Serie unterstützen erweiterte Audioformate wie Dolby Digital, Dolby Digital Plus und DTS Virtual:X. Die HS-Serie bietet Anschlussmöglichkeiten per HDMI ARC, Bluetooth 5.3, optischem Kabel, AUX und USB. Während die HS3100 einen weiteren HDMI2.1 Eingang besitzt, gibt es die Möglichkeit, die HS2000 auch per Coaxial Anschluss mit der Audioquelle zu verbinden. Eingerichtet und gesteuert werden die HS-Soundbars über die Hisense Bluetooth TV- Fernbedienung, sofern sie per HDMI ARC mit dem Fernseher verbunden sind. Mit sechs auswählbaren Equalizer Modi lässt sich der Klang je nach Situation für Musik, Movie, News, Game, Sport und Night anpassen. Zum Lieferumfang der Soundbars gehören die erforderlichen Netzkabel, eine Fernbedienung inklusive Batterien, die Bedienungsanleitung, ein HDMI-Kabel sowie ein Wandhalterungskit.

Die Hisense Soundbars der HS-Serie sind zu folgenden Preisen verfügbar:

HS2000: UVP 129 € (voraussichtlich ab Herbst)

HS3100: UVP 249 € (ab sofort)

HS5100: UVP 299 € (voraussichtlich ab Herbst)

AX-Serie

Um ein möglichst raumfüllendes Surround-Sound-Erlebnis zu schaffen, präsentiert Hisense die neuen Soundbars der AX-Serie. Den Start macht die AX3120G mit einem 3.1.2 Kanal Sound. Neben Stereolautsprechern und einem Center Speaker sind zusätzlich zwei nach oben abstrahlende Lautsprecher verbaut. Darüber hinaus gehört ein leistungsstarker externer Subwoofer zum Paket, der sich per Bluetooth mit der Soundbar automatisch koppelt. Das Gesamtsystem leistet somit maximal 360W. Zudem präsentiert Hisense die AX5125H Soundbar. Sie wird zusätzlich durch zwei Bluetooth Rearspeaker ergänzt und besitzt einen noch leistungsstärkeren Subwoofer. Dadurch wird das perfekte Surround-Sound-Erlebnis möglich, da auch Geräusche hinter den Zuschauern ausgegeben werden können, so Hisense. Mit insgesamt 5.1.2 Klangkanälen kann das Gesamtsystem eine maximale Leistung von bis zu 500W abrufen.

Beide AX-Soundbars unterstützen eine große Bandbreite an Audioformaten wie Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Virtual:X und auch 3D-Raumklänge wie Dolby Atmos und DTS:X. Zudem verfügt die AX- Serie über einen USB-, AUX- und optischen Anschluss und zwei HDMI-Anschlüsse (HDMI-Input: 4K/60Hz Pass Through, HDMI-Output: eARC). Per Bluetooth 5.3 können weitere Geräte wie z.B. das Smartphone mit der Soundbar verbunden werden. Werden die Geräte per eARC mit dem entsprechenden Anschluss des Fernsehers verbunden, lassen sich alle Einstellungen über die TV-Fernbedienung steuern. Sieben Equalizer Modi stehen zur Verfügung: Neben Movie, Musik, Game, News, Sport und Night, gibt es zudem einen AI-Modus, der automatisch je nach Signaleingang die bestmögliche Einstellung wählt. Zum Lieferumfang der AX-Soundbarreihe zählt neben den nötigen Netzteilen, Bedienungsanleitung, der Fernbedienung inklusive Batterien auch je ein HDMI-Kabel und die entsprechenden Wandbefestigungsmodule, um sofort loslegen zu können.

Die Hisense Soundbars der AX-Serie sind voraussichtlich ab Herbst 2024 verfügbar:

AX3120G UVP 349 €

AX5125H: UVP 499 €

„Hervorragende Verkaufschancen“

„Die neuen Hisense Soundbars bieten dem Handel hervorragende Verkaufschancen und eine vielversprechende Wertschöpfung“, sagt Daniel Bollers, Sales Director Brown Goods, Hisense Gorenje Germany GmbH. „Mit der steigenden Nachfrage nach hochwertigen Audio-Lösungen und der wachsenden Beliebtheit von Heimkino-Systemen sehen wir großes Potenzial für unsere neuen Modelle. Unsere Soundbars sind nicht nur technisch auf dem neuesten Stand, sondern auch zu attraktiven Preisen erhältlich, was sie sowohl für Endkunden als auch für den Handel besonders interessant macht. Zudem möchten wir als führender TV-Hersteller unseren Kunden die passende Soundbar als Zubehör für eine ganzheitliche Entertainment-Lösung aus einer Hand anbieten. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Handelspartnern und sind überzeugt, dass unsere Produkte die Erwartungen der Kunden übertreffen werden.“