Moderne Interpretation eines beliebten Klassikers

Neu: Flavour Gusseisen-Serie von WMF

Zubehör | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 12.08.2024

Der gusseiserne Topf und seine gleichmäßige Hitzeverteilung haben seit Jahrzehnten viele Fans unter Hobby-Gourmets. WMF launcht nun mit der Gusseisen-Serie Flavour eine moderne Interpretation des beliebten Klassikers. Hergestellt in handwerklicher Perfektion werde die Serie „sowohl höchsten ästhetischen als auch funktionellen Ansprüchen gerecht“, wie WMF sagt. Für die besondere Aroma-Magie zeichne der innovative Kondensationsdeckel verantwortlich – „denn er sorgt für bis zu 25 % mehr Saftigkeit der zubereiteten Speisen“, so der Hersteller über die neue Gusseisen-Serie, die es in klassischem Schwarz gibt oder als Limited Edition in trendigem Violett.

WMF präsentiert die stylische Neuinterpretation des gusseisernern Topfes. Die WMF Flavour-Serie zeigt sich in klassischem Schwarz, wobei der 24 cm Schmortopf zum Start auch als limitierte Sonderausführung in Violett erhältlich ist. Für alle Modelle gilt: „Die geradlinige Formensprache, die markanten Griffe und die matte Oberfläche bilden zusammen eine elegante Variation des klassischen Gusseisen-Topfes“, wie WMF beschreibt.

Vor allem steht die Gusseisen-Serie WMF Flavour aber für besonders saftige und geschmacksintensive Gerichte. Das Geheimnis sind die speziellen Noppen auf der Unterseite des Deckels, wie der Hersteller verrät: „Ihre Anordnung sorgt dafür, dass der Dampf beim Kochen kontrolliert in der Mitte des Deckels über dem Gericht kondensiert. Das Ergebnis: bis zu 25 % saftigere Speisen und ein intensiveres Aroma. Verstärkt werden kann der Effekt, indem Eiswürfel auf den Deckel gelegt werden. In Kombination mit dem gusseisernen Material fördert der innovative Deckel zudem die gleichmäßige Verteilung der Hitze im Topf. Speisen garen dadurch gleichmäßiger und trocknen garantiert nicht aus.“

Jedes Stück einzigartig

Aufgrund des teilweise handwerklichen Herstellungsprozesses ist jeder WMF Flavour Gusseisen-Topf ein Unikat. Mit dem Erwerb erhalten die Käufer eine personalisierte Chargennummer und ein Zertifikat, die die Authentizität des Topfs belegen. Mit einem 30-Jahre-Garantieversprechen möchte WMF zudem die hohe Qualität und robuste Fertigung der gusseisernen Linie unterstreichen.

Verfügbarkeit und Preis

Die Gusseisen-Serie WMF Flavour ist ab August 2024 in folgenden Varianten erhältlich:

WMF Flavour Schmortopf 22 cm (169,99 Euro UVP)

WMF Flavour Schmortopf 24 cm (189,99 Euro UVP)

WMF Flavour Bräter Oval 33 cm x 26 cm (249,00 Euro UVP)

WMF Flavour Pfanne 28 cm (129,99 Euro UVP)

Noch Mal der Hinweis: Neben klassischem Schwarz ist der Schmortopf 24 cm zum Start der Serie auch in der limitierten Farbversion Violett erhältlich.