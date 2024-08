„Essenzieller Meilenstein"

TP-Link: Umstrukturierung erfolgreich abgeschlossen

Hintergrund | 0 | | Julia Jamy | 13.08.2024

Der Hauptsitz von TP-Link Global Inc. ist nun im kalifornischen Irvine. (© TP-Link)

Wie TP-Link bekannt gibt, hat das Unternehmen ab sofort zwei Firmensitze. Während die Holdinggesellschaft TP-Link Corporation Pte. Ltd. in Singapur verbleibt, befindet sich das Hauptquartier von TP-Link Global Inc. im kalifornischen Irvine. Die neue Unternehmensstruktur stellt nach eigenen Angaben einen essenziellen Meilenstein in der Positionierung von TP-Link dar, um wichtige Wachstumsinitiativen voranzutreiben und das weltweite Geschäft des Unternehmens zu stärken.

Bereits Anfang 2022 hatte die TP-Link Corporation Group damit begonnen, sich formal organisatorisch von TP-LINK Technologies Co., Ltd. in China zu trennen. Wie das Unternehmen nun mitteilt, umfasst diese Trennung alle Beteiligungen und betrieblichen Aspekte, einschließlich der rechtlichen Einheiten, der Belegschaft, der Forschung und Entwicklung, der Produktion, des Marketings und des Kundendienstes – mit dem Ziel, beide Unternehmen als jeweils eigenständige Einheiten aufzustellen. Die TP-Link Corporation Group betreibt inzwischen vier Forschungs- und Entwicklungszentren, drei Produktionsstätten und 42 Tochtergesellschaften weltweit, die das gesamte Spektrum von Produktentwicklung, hochwertiger Produktion, optimierter Lieferung und Vertrieb abdecken, so TP-Link.

Ab sofort besteht die Gruppe aus zwei Unternehmen:

1. TP-Link Global Inc. mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten ist für Produkte und Marketing zuständig und betreibt die Forschungs- und Entwicklungszentren. TP-Link Global Inc. hat den Betrieb 2023 offiziell in Irvine, Kalifornien aufgenommen.

2. TP-Link Corporation Pte. Ltd. mit Hauptsitz in Singapur wurde bereits im Jahr 2005 gegründet und dient als Holdinggesellschaft für die Aktivitäten der Gruppe.

Diese neue Struktur soll es TP-Link ermöglichen stärkere globale Partnerschaften zu schließen und gleichzeitig seine strategischen Fähigkeiten zur Geschäftsabwicklung weltweit zu stärken. Mit seinen unabhängigen Untermarken Tapo, Kasa, Omada, VIGI und Aginet will sich der Hersteller auch in der neuen Unternehmensstruktur wie bisher der Bereitstellung zuverlässiger, hochleistungsfähiger und komfortabler Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Home-Business-ISP-Netzwerke, Sicherheitsüberwachung und Unterhaltungselektronik für Nutzer in über 170 Ländern und Regionen widmen.