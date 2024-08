10.000 Neukunden vom Diskontmarkt

Drei mit stabilem 1.HJ/2024

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 16.08.2024

Drei CEO Rudolf Schrefl hat heute das Ergebnis des Betreibers für das 1.HJ/2024 vorgestellt.

Heute hat Drei sein Halbjahresergebnis für die ersten sechs Monate 2024 bekannt gegeben. Dabei vermeldet der Betreiber ein stabiles Ergebnis mit einem Umsatzwachstum von 3% auf 478 Mio Euro. Für die Branche interessant ist das erste Resümee zum Digitaltarif up³ Smart.

Trotz des anhaltend dynamischen Marktumfelds hat Drei in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 ein stabiles Ergebnis erzielt. Der Umsatz stieg um 3 % auf 478 Millionen Euro, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 6 % auf 169 Millionen Euro und das Betriebsergebnis (EBIT) um 7 % auf 84 Millionen Euro. Drei profitierte von Umsatzsteigerungen, die durch erhöhte Reisetätigkeit und Roaming sowie durch den Wholesale- und Geschäftskundenbereich erzielt wurden.

Drei CEO Rudolf Schrefl hob in diesem Zusammenhang auch die dämpfende Wirkung der Mobilfunkpreise auf die Inflation hervor: „Das exzellente Preis-Leistungs-Verhältnis der heimischen Mobilfunkbranche ist der größte Entlastungsfaktor für österreichische Haushalte. Laut einer Erhebung der Statistik Austria vom Juni 2024 sind Mobilfunkverträge um 11,8 % günstiger als im Vorjahr. Trotz dieser harten Wettbewerbsbedingungen hat Drei in den vergangenen sechs Monaten ein solides Ergebnis erzielt. Mit dem Start der neuen up³ Aktion am 11. Juli haben wir erneut bewiesen, dass Österreich zu den günstigsten Mobilfunkländern Europas zählt.“

Das erste reine Online-Mobilfunkangebot für den Massenmarkt, das der Betreiber Anfang Juli unter der Marke up³ gestartet hat, wird laut Drei sehr gut angenommen. Innerhalb von drei Wochen nach dem Aktionsstart hat Drei mit dem up³ Angebot rund 10.000 Neukunden, vorwiegend aus dem Discountmarkt, gewonnen.

Höhere Kosten

Die operativen Kosten von Drei stiegen aufgrund der Inflation und der erhöhten Datennutzung um 4 %. Die Investitionsausgaben erhöhten sich aufgrund des stark fortschreitenden 5G-Ausbaus und der jüngsten Frequenzauktion um 42 % auf 119 Millionen Euro. Aktuell erreicht Drei bereits rund 95 % der Bevölkerung in ganz Österreich mit der neuesten Mobilfunkgeneration. Die Zahl der Nutzer im Netz von Drei bleibt mit 4,1 Millionen stabil.