Erneute Auszeichnung für Leistung und Produktdesign

EISA Awards 2024/2025 für drei Philips TVs

Multimedia | 1 | Auszeichnungen | Stefanie Bruckbauer | 16.08.2024

Gleich drei Philips Ambilight Modelle wurden von der EISA ausgezeichnet - der Philips 65OLED+959 als „Best Home Theatre OLED“.

Erneut wurde TP Vision für die Leistung und das überzeugende Produktdesign der Philips Ambilight TVs geehrt. Drei Modelle wurden kürzlich mit den prestigeträchtigen EISA Awards 2024/25 als beste ihrer Kategorie ausgezeichnet.

Wie TP Vision beschreibt, zeichnen sich Philips TVs „in einem Markt, der zu einem guten Teil aus ‚Me-too‘-Produkten besteht, durch besondere Eigenschaften und Merkmale aus, was durch die EISA-Jury immer wieder bestätigt wird. Schlüsselelemente sind das europäische Design und innovative Technologien wie die preisgekrönte P5-Bildverarbeitung sowie das einzigartige Ambilight.“

Die Gewinner der Awards 2024/25

Die EISA-Jury wählte den 55OLED809 zum EISA Best Buy OLED TV für 2024-2025. Die Jury meinte: „Der 55OLED809 ist ein TV aus der Mitte der Range, der seinen Preis qualitativ bei weitem übertrifft. Er vereint ein helles OLED EX-Panel mit der neuesten P5 AI-Verarbeitungs-Engine von Philips und liefert beeindruckende Ergebnisse… Neben der hervorragenden Bildqualität bietet der 55OLED809 auch ein 70Watt/2.1-Kanal-Lautsprechersystem mit klarem, räumlichem Klang. Mit der automatischen Umschaltung zwischen den Spielmodi, VRR bis 144Hz, schnellen Reaktionszeiten und einem funktionsreichen Game Bar-Menü ist das Philips Modell auch für Gamer bestens geeignet. Dank des Ambient Intelligence V3-Systems, das die Bilder automatisch an die Umgebungslichtbedingungen anpasst, ergibt sich auch in einem hellen Raum ein hervorragendes HDR-Erlebnis.“

Als Best Family TV 2024/25 kürt die EISA-Jury den „The Xtra“ 65PML9009. Die Jury urteilte wie folgt: „Der 65PML9009 von Philips, auch bekannt als ‚The Xtra‘, setzt auf modernste Technik. Das Mini-LED-Modell mit 144Hz-VA-Panel und Quantum-Dot-Farbfilter nutzt den P5-Prozessor der 7. Generation des Unternehmens, um scharfe und detaillierte 4K-HDR-Bilder mit einer Spitzenhelligkeit von 1.000 nits zu erzeugen. Das benutzerfreundliche und anpassbare Titan OS des Fernsehers stellt eine Vielzahl von Premium-Apps und -Kanälen zur Verfügung und lässt so keine Wünsche offen. Der 65PML9009 fügt sich mit seinem schlanken, anthrazitgrauen Rahmen und Fuß sowie dem dreiseitigen Ambilight in jedes Wohnzimmer ein. Er ist ein familienfreundlicher Fernseher, der keine Kompromisse eingeht.“

Bei der Auszeichnung des Philips 65OLED+959 als EISA Best Home Theatre OLED TV kommentierte die Jury: „Der 65OLED+959 demonstriert die Leistungsfähigkeit seines P5-AI Dual Engine Prozessors, gepaart mit einem neuen OLED META-Panel und einem 5.1.2-Kanal-Soundsystem, das vom langjährigen Partner Bowers & Wilkins entwickelt wurde. Das Ergebnis? Atemberaubende 4K HDR-Bilder mit echten Schwarztönen, lebendigen Farben und einer klassenbesten HDR-Helligkeit, gepaart mit einem mitreißenden Surround-Sound/Dolby Atmos-Erlebnis, das durch seine Klangtreue, Kraft und Weite begeistert. Die neue Ambilight Plus-Engine macht den TV zu einem High-End-TV. Der 65OLED+959 ist ein fantastischer Fernseher, der die Bild- und Tonqualität in einem wunderschönen ästhetischen Paket maximiert.“

Der 55-Zoll-OLED809 und der 65-Zoll-PML9009 sind ab sofort im Handel erhältlich, der 65OLED+959 wird voraussichtlich ab September verfügbar.

Die EISA

Seit 42 Jahren versammelt die EISA (Expert Imaging and Sound Association) ihre Jurys aus Technikexperten und -gurus, die mittlerweile von 60 angesehenen Technologie-Fachzeitschriften aus 30 Ländern weltweit stammen.

Johnson Su, General Manager Europe TP Vision – Philips TV, kommentiert die jüngsten Erfolge bei den EISA-Awards wie folgt: „Das Team von TP Vision ist sehr stolz auf die drei EISA-Awards 2024/2025, da sie die Meinung von hoch respektierten und sachkundigen Juroren im Bereich der Unterhaltungselektronik repräsentieren. Wir investieren viel in die Entwicklung unserer Ambilight-Fernseher. Die Verleihung der drei Auszeichnungen ist die offizielle Anerkennung für den Erfolg unserer Strategie. Wir freuen uns sehr darüber, dass die EISA weiterhin der Meinung ist, dass Philips TVs auf dem Markt für Premium-Fernseher Maßstäbe setzen.“