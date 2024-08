Ferienende mit A1 Kids Watch & A1 Kids Tarifen

A1 launcht Back2School-Angebote

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 19.08.2024

Sie sind ein untrügliches Zeichen für das nahende Ende der Sommerferien: Die Back-to-School-Angebote der Netzbetreiber. Den Reigen eröffnet A1 mit Angeboten wie z.B. die A1 Kids Watch um 0 Euro und Kids Tarife ab 7,90 Euro. Für Eltern, welche sich die Frage stellen, ob sie ihrem Kind das erste Handy geben sollen, gibt es zudem mit dem „Summer of Education“ ein eigenes Informations-Event.

Die Kids Watch ist für viele Eltern ein wichtiger Begleiter ihrer Kinder geworden: So sind die Kids für Eltern, Großeltern oder andere Bezugspersonen direkt erreichbar und können diese auch anrufen – sogar via Video-Call direkt vom Handgelenk. Dadurch können Kinder mehr Freiheit genießen ohne auf die Sicherheit, die Eltern ihren Kindern geben wollen und müssen, verzichten zu müssen.

Mit dem Tarif A1 Kids Watch 2 (24 Monatsbindung) sind die Kinder ab 5,90 Euro/ Monat (für A1 Internet-Kundinnen und Kunden, sonst 7,90 Euro/ Monat) immer für ihre Eltern erreichbar, die Kids Watch gibt es bereits um 0 Euro. Dazu gibt es 500 MB Datenvolumen, zudem sind unlimitierte Minuten und SMS inkludiert. So lange der Vorrat reicht schenkt A1 allen neuen Kids Watch Besitzerinnen und Besitzern ein Goodie Bag, bestehend aus einer Edelstahltrinkflasche, einem Pickerlbogen und einem Turnsackerl.

A1 Kids Tarife

Fällt dagegen die Entscheidung auf ein Smartphone, sind die A1 Kids Tarife ideal: Diese bieten absolute Kostensicherheit, da alle kostenpflichtigen Dienste automatische gesperrt sind. All jene, die auf ein bestehendes Smartphone zurückgreifen können, liegen mit dem A1 Kids SIMply Tarif um 7,90 Euro/ Monat und ohne Bindung richtig. Dieser bietet 10 GB Datenvolumen und unlimitierten Minuten und SMS. Soll es ein neues Handy sein, ist der A1 Kids Smartphonetarif besser geeignet: um 12,90 Euro/ Monat (bei 24 Monatsbindung) sind sogar 25 GB Datenvolumen mit dabei (14 GB davon innerhalb der EU). Dazu gibt es das Samsung Galaxy A15 um 79 Euro.

Summer of Education

Mit dem Summer of Education hat A1 heuer ein besonderes Angebot für Eltern und andere Erziehungsberechtigte präsentiert: in einer E-Mail-Serie wurden alle Themen rund ums erste Smartphone in Zusammenarbeit mit Saferinternet.at in die E-Mail-Inbox geliefert. Als Abschluss des Summer of Education lädt A1 alle Interessierten zu einem Live-Vortrag von saferinternet.at in die A1 Unternehmenszentrale in Wien ein: am 30.August ab 14:00 stehen Expertinnen und Experten von saferinternet.atfür alle Fragen rund ums erste Handy zur Verfügung. Auch ein Programm für die Kleinen ist vor Ort geplant. Für alle, die nicht vor Ort teilnehmen können, gibt es auch online über einen Livestream die Möglichkeit Fragen an die Expert:innen zu stellen. Anmeldungen unter a1.net/sommerevent

A1 Xcite

A1 vergisst allerdings auch nicht die Jugendlichen. Unlimitiertes Datenvolumen um 19,90 Euro/ Monat und die Power des A1 5G Netzes bietet A1 Xcite (bei 24 Monatsbindung). Mit dabei: das iPhone 15 um 499 Euro oder das Samsung Galaxy A35 um 0 Euro.