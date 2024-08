Einstieg in das „Home“-Umfeld

Loewe präsentiert neue Espresso-Siebträger-Maschine

Kleingeräte | 0 | | Julia Jamy | 19.08.2024

Loewe betritt mit der neuen Espresso-Siebträger-Maschine Loewe aura.pure den Markt für Haushaltsgeräte. (© Loewe)

Loewe steigt in den Haushaltsgerätemarkt ein und präsentiert mit der Loewe aura.pure seine neue Espresso-Siebträger-Maschine. Die Maschine bietet laut Hersteller höchsten Komfort und individuellen Espressogenuss. Die Loewe aura.pure ist mit drei leistungsstarken Thermoblöcken sowie einem integrierten Präzisionsmahlwerk ausgestattet und soll zudem durch ihr luxuriöse Design bestechen.

Die Loewe aura.pure ist mit leistungsstarker Thermotechnologie und drei Thermoblöcken ausgestattet, die eine schnelle Aufheizphase von bis zu zwei Minuten ermöglichen soll. Die drei Thermoblöcke heizen die Siebträger-Maschine, den Brühkopf und den Dampf für die Milchaufschäumung auf und sollen für eine gleichmäßige Leistung und Temperaturkontrolle sorgen. Zur Kaffeezubereitung ist eine präzise Brüh-Temperatur von beispielsweise 92 Grad Celsius gewährleistet.

Elegantes Design

Zudem verfügt die Loewe aura.pure über ein integriertes Präzisionsmahlwerk aus Edelstahl, welches ein präzises Mahlen der Kaffeebohnen ermöglichen soll. Mit 66 Mahlgradeinstellungen sei für jede Geschmacksvorliebe das Passende dabei. Das Präzisionsmahlwerk sei antistatisch mit Ionisier-Funktion ausgeführt, so dass der gemahlene Kaffee zentriert in den Siebträger fällt. Dies gewährleiste einen exzellenten Geschmack sowie ein frisches Aroma, so der Hersteller.

Die Espresso-Siebträger-Maschine soll außerdem durch ihr elegantes und edles Design bestechen. So ist die Maschine mit edlen Echtholz-Akzenten und Edelstahl in Basaltgrau ausgestattet. Die Designakzente sind auch beim mitgelieferten Zubehör zu finden. So sind Siebträger, Tamper und Reinigungspinsel mit Echtholzgriffen ausgeführt. Ein Milchkännchen in Basaltgrau für die Milchaufschäumung, eine Gummimatte für den Tamper sowie ein Tuch mit Loewe Logo sollen das Zubehör abrunden und sind im Lieferumfang bereits enthalten. Zusätzliche Accessoires, wie z.B. Reinigungs-Sets werden ebenso optional angeboten.

Die Loewe aura.pure ist im Fachhandel und auf www.loewe.tv um 1999€ (UVP) erhältlich.