Fußball-Emotionen hautnah

Sky launcht neue Kampagne zum Saisonstart

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 19.08.2024

Sky launcht pünktlich am 19. August zum Start der neuen Fußball-Saison seine neue Kampagne 'Mehr live geht nicht! 1500 Fußballspiele bei Sky'. (© Sky)

Die neue Saison der ADMIRAL Bundesliga, der UEFA Champions League, UEFA Europa League und UEFA Conference League, der Premier League sowie der Deutschen Bundesliga, der 2. Deutschen Bundesliga und des DFB-Pokals stehen vor der Tür. Passend dazu launcht Sky heute, am 19. August, die neue Kampagne „Mehr live geht nicht! 1.500 Fußballspiele bei Sky“, deren Höhepunkt der neue Spot ist.

Die Herren-Fußball-Europameisterschaft und die Olympischen Spiele haben in den vergangenen Wochen wieder vor Augen geführt: Sport verbindet die Menschen und lässt Athleten und Fans gemeinsam emotionale Höhen und Tiefen durchleben. Sky launcht daher am 19. August die neue Kampagne „Mehr live geht nicht! 1.500 Fußballspiele bei Sky“.

Sky setzt dabei auf die bewährte Zusammenarbeit mit move121. Zusammen erstellten sie eine multimediale Kampagne, die bis 27.10. in TV, Radio, Online sowie via Print und OOH zu sehen ist. „Sportfans können sich mit Sky als Sportsender Nr. 1 in Österreich auf noch mehr Fußball freuen. Wir starten mit der größten Fußballvielfalt, die Sky Kund:innen je erleben konnten, in die Saison 2024/2025. Mit 1.500 Spielen zeigen wir im Schnitt vier Matches pro Tag live. Mehr live geht nicht!“, so Walter Fink, Director Brand & Marcoms bei Sky Österreich.

Den Spot können Sie hier sehen: https://go.corporate.contact.sky/e/845103/28i-tEKvdr0/jcthv/1089739093/h/r5c-df_ivbtVoxsntz_6DHhdXQ8El12irbBQR0ILPHw