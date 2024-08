Editor's Choice Schlüsselposition

De’Longhi: Lukas Pelikan ist neuer Commercial Director

Kleingeräte | 3 | Menschen | Stefanie Bruckbauer | 20.08.2024

Lukas Pelikan ist neuer Commercial Director der De'Longhi-Kenwood GmbH.

Lukas Pelikan ist vor allem durch seine langjährige Tätigkeit als Vertriebsleiter bei Dyson Austria bekannt. Danach – ab Anfang 2020 - war er als Sales Manager für KitchenAid tätig. Nun hat der Niederösterreicher bei De’Longhi eine neue Aufgabe gefunden und zwar als Commercial Director.

Bei der De’Longhi-Gruppe, die bekannte Marken wie De’Longhi, Kenwood, Braun Haushalt und nutribullet umfasst, gibt es auf Führungsebene eine neue interne strategische Entwicklung. Mit 16. August 2024 übernahm Lukas Pelikan die Verantwortung als Commercial Director – er nimmt somit eine Schlüsselposition beim Elektrokleingeräte-Hersteller ein. Pelikan übernahm auch einen Großeil der Aufgaben von Director of Sales Walter Wanke, der das Unternehmen verlassen hat.

Umfangreiche Erfahrung

De’Longhi schreibt in einer Aussendung: „Mit umfangreicher Erfahrung aus über sieben Jahren bei Dyson sowie seiner zuletzt verantwortlichen Position als Sales Manager für KitchenAid in Österreich und der Schweiz bringt Pelikan wertvolles Fachwissen und ausgeprägte Expertise in der Entwicklung und Umsetzung von Vertriebsstrategien mit. In seiner neuen Rolle wird er die gesamte Vertriebsorganisation der De’Longhi-Kenwood GmbH leiten, wobei ihm auch Jacob Stocker, MA, als neuer Head of Key Account Management, unterstellt ist. Pelikan berichtet direkt an Susanne Harring, die Geschäftsführerin der De’Longhi-Kenwood GmbH.

Susanne Harring sagt zum Neuzugang: „Wir freuen uns sehr, mit Lukas Pelikan einen österreichischen Vertriebsprofi gewonnen zu haben, der die De’Longhi-Gruppe in Österreich noch stärker aufstellen und den Handel gezielt unterstützen wird. Seine Leidenschaft und umfangreiche Marktkenntnis werden entscheidend dazu beitragen, die positiven Entwicklungen, für die die Marken der De’Longhi-Gruppe stehen, weiter voranzutreiben.“

Lukas Pelikan wird von der Unternehmenszentrale in Wiener Neudorf aus die Vertriebsaktivitäten strategisch steuern und die Präsenz der Unternehmensgruppe in der österreichischen Marktlandschaft weiter festigen. Er sagt: „Ich freue mich auf die bevorstehenden Herausforderungen, denen ich mit großem Ehrgeiz, positiver Motivation und einer gewissen Demut entgegentrete. Was die De’Longhi-Gruppe bis heute zu Wege gebracht hat, ist einzigartig und nicht selbstverständlich. Ich freue mich auf tolles Teamwork und die enge Zusammenarbeit mit der österreichischen Handelslandschaft.“