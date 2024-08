Nachfolge bekanntgegeben

TP Vision: Neuer DACH-Chef steht fest

Multimedia | 2 | Menschen | Stefanie Bruckbauer | 20.08.2024

Levent Güngör wird neuer Managing Director bei TP Vision DACH. (Bild: TP Vision)

Anfang August wurde bekannt, dass TP Vision DACH-Chef Murat Yatkin das Unternehmen hinter Philips TV & Sound mit 1. September 2024 verlassen wird. Nun steht sein Nachfolger fest.

Ende 2019 kam Murat Yatkin als DACH-Chef zu TP Vision und schlug mit dem Unternehmen hinter Philips TV & Audio einen neuen Weg ein. Nicht mehr Menge und Preis standen im Fokus, sondern der Aufbau nachhaltiger Beziehungen zu Fachhandelspartnern, und wie die Marktzahlen zeigen, ging Yatkins „Mehrwert-Strategie“ voll auf.

Auf Grund von Veränderungen in der europäischen Organisation verlässt Murat Yatkin (mit 1. September 2024) TP Vision nun nach fünf Jahren (elektro.at berichtete). Sein Nachfolger als Managing Director TP Vision DACH & International Accounts wird der bisherige Sales Director Levent Güngör.

Güngör kam im August 2023 als Sales Director zu TP Vision (elektro.at berichtete) und verantwortet seitdem die Vertriebsmitarbeitenden für Philips TV & Sound in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Wie TP Vision 2023 mitteilte, bringt Güngör „umfangreiche Erfahrung“ in der Unterhaltungselektronik mit. Zuvor war er als Vice President EMEA bei Neato Robotics tätig und wiederum davor bei Sony in unterschiedlichen Positionen.

Wie es seitens TP Vision heißt, will Levent Güngör in seiner neuen Position die „Mehrwertstrategie“, die er an der Seite von Murat Yatkin in den vergangenen zwölf Monaten mit den Handelspartnern umgesetzt hat, weiterentwickeln.