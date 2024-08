„Hier ist Fußball mehr als Fußball"

Viele neue Gesichter auf CANAL+

Multimedia | 1 | | Julia Jamy | 20.08.2024

Morgen erklingt auf CANAL+ erstmals die Champions League Hymne. Das neue Moderatorinnen-Team und die Experten werden alle Top-Spiele analysieren. (© CANAL+)

Morgen, am 21. August, startet die Saison der UEFA-Klubbewerbe. Passend dazu präsentiert CANAL+ nicht nur sein neues Studio, sondern auch sein Moderatorinnen-Team und holt sich außerdem echte Experten an Bord. So konnte man mit Ralf Rangnick den aktuellen ÖFB-Teamchef als Experten gewinnen.

Am 14. August präsentierte CANAL+ nicht nur sein neues Studio, sondern auch die Moderatorinnen für die kommende Saison der UEFA-Klubbewerbe. Dabei setzt man gleich auf vierfache Frauen-Power. So kehrt Elisabeth Gamauf nach einer dreijährigen Pause ins Fußball-Business zurück und wird als Moderatorin für CANAL+ tätig sein. „Ich freue mich auf meine Rückkehr in diese einzigartige Fußballwelt – auf viele Tore, spannende Spiele und dieses Gänsehautgefühl, wenn die Champions League Hymne erklingt!“, so Gamauf. Kathi Wörndl wird ebenfalls im neuen CANAL+ Team als Moderatorin tätig sein. „Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung bei CANAL+ und darauf, ganz nah an den Spielern, Trainern und Fans zu sein und diese mitreißende Sportart, Gänsehaut-Momente und Spannung mit unseren ZuschauerInnen zu teilen“, freut sich Wörndl.

Amelie Stiefvatter wird das CANAL+ Team als Moderatorin verstärken. „Österreich hat eine Leidenschaft für guten Fußball – CANAL+ hat eine Leidenschaft für beste Übertragungen – und ich habe eine Leidenschaft für beides!“, sagt Stiefvatter. Marlene Breineder wird für CANAL+ als Reporterin im Einsatz sein. Die 31-jährige Grazerin wird sowohl im Stadion auf Stimmenfang gehen als auch im Studio den Zuseherinnen und Zusehern einen etwas anderen Blickwinkel auf die CANAL+ Topspiele der Woche liefern. „Es war schon immer mein Traum von den packendsten Spielen der UEFA-Klubbewerbe berichten zu dürfen. Dieser geht mit dem Engagement bei CANAL+ nun in Erfüllung“, erklärt Breinender.

Experten-Team

CANAL+ holt sich außerdem echte Experten für die UEFA-Klubbewerbe an Bord. So wird mit Christopher Trimmel ein aktueller Spieler der Deutschen Bundesliga mit seiner Expertise unterstützen. Von 2008 bis 2014 spielte er beim SK Rapid. Seit 2014 spielt er beim 1. FC Union Berlin und ist seit 2018 Kapitän der Mannschaft. Letzte Saison war Trimmel selbst noch in der UEFA Champions League aktiv, nun wird er bei den Mittwochsspielen in der Königsklasse für CANAL+ im Einsatz sein. „Sport ist pures Entertainment und lebt von unglaublichen Emotionen. Das Ziel dieser Saison ist es, als aktiver Spieler mit Fachkompetenz, persönlicher Erfahrung und einer gesunden Portion Humor die Freude am Fußball auf die Zuschauer zu übertragen. Österreich darf sich auf ein TV-Team freuen, das es in dieser Konstellation so noch nicht gegeben hat“, so Trimmel.

Neu im Team von CANAL+ ist auch Robert Almer. Den Großteil seiner Karriere verbrachte er bei der Wiener Austria, stand aber auch für Mattersburg, Energie Cottbus und Fortuna Düsseldorf zwischen den Pfosten. 2018 beendete der heute 40-Jährige seine aktive Karriere und war dann von 2019 bis 2023 als Tormanntrainer des ÖFB-Nationalteams tätig. „Ich freue mich sehr auf die spannende neue Aufgabe bei CANAL+, als Experte für die UEFA-Klubwettbewerbe zu fungieren und die Spiele zu analysieren. Es ist eine großartige Gelegenheit, Teil eines neuen Teams mit bekannten Gesichtern zu sein und gemeinsam mit den Zuschauern spannende Spiele zu erleben“, so Almer.

Spannende Einblicke

CANAL+ verstärkt sein Experten-Team außerdem mit Niko Kovac. Kovač spielte während seiner aktiven Karriere unter anderem für Hertha BSC, Bayer Leverkusen, den HSV, Bayern München und den FC Red Bull Salzburg. Von Juli 2020 bis Ende Dezember 2021 war er Cheftrainer bei AS Monaco, ab der Saison 2022/23 bis März 2024 Coach des VfL Wolfsburg. Kovač ist als Trainer bekannt für seine Disziplin und taktische Flexibilität, und diese wird er nun als Experte in den UEFA-Klubbewerben an die Zuschauer von CANAL+ weitergeben. „Ich freue mich riesig auf meine neue Aufgabe als TV-Experte bei CANAL+. Die kommende Champions-League-Saison wird mit Sicherheit sehr interessant und spannend, da durch den neuen Modus noch mehr Mannschaften an den Start gehen werden. Zusammen mit CANAL+ werden wir viel Expertise und frischen Wind in die Berichterstattung bringen“, so Kovač.

Neu im Experten-Team von CANAL+ ist auch Johnny Ertl. Der ehemalige Verteidiger startete seine Profikarriere bei Sturm Graz und wechselte 2006 zu Austria Wien. Als Experte hat Johnny bereits Erfahrung: Für PULS 4 und JOYN analysierte er die UEFA Champions League und UEFA Europa League. Nun wird der Steirer seine internationalen Erfahrungen mit dem Publikum von CANAL+ teilen. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe als Fußball-Experte für CANAL+, die besten Spiele des europäischen Klubfußballs zu analysieren. Die exklusiven Top-Spiele am Mittwoch und Donnerstag versprechen viele brisante Themen und spannende Einblicke, die ich den Zuschauern näherbringen möchte. Besonders spannend wird das neue Format der UEFA Champions League, das mit österreichischer Beteiligung in der Königsklasse für zahlreiche Highlights sorgen wird“, freut sich Ertl.

Ralf Rangnick ist Top-Experte

Mit Ralf Rangnick konnte man niemand geringeren als den aktuellen ÖFB-Teamchef als Experten für CANAL+ gewinnen. Rangnick ist eine der prägendsten Figuren im modernen Fußball und gilt als Pionier der taktischen Innovation in Deutschland. Er ist bekannt für seine strategische Herangehensweise an den Fußball, insbesondere für die Einführung des sogenannten „Gegenpressings“. Diese Spielweise hat den modernen Fußball stark beeinflusst und wurde von vielen großen Teams und Trainern übernommen. Er hat eine ganze Generation von Trainern inspiriert und beeinflusst, darunter bekannte Namen wie Jürgen Klopp, Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann. Nun wird Rangnick sein Wissen den Zusehern von CANAL+ weitergeben und als Experte die Topspiele der UEFA Champions League am Mittwoch sowie der UEFA Europa League und der UEFA Conference League am Donnerstag analysieren. „Ich freue mich sehr auf meine neue Rolle als Experte bei CANAL+. Wie so oft im Fußball kann ich dabei das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Als Teamchef sind für mich die Topspiele in der Champions League Pflichttermine, vor allem jene, bei denen Spieler der österreichischen Nationalmannschaft im Einsatz sind. Zudem macht es mir große Freude, über Fußball zu reden und den Fans meine Eindrücke der Spiele zu vermitteln“, so Rangnick.

Ebenfalls neu im Team von CANAL+ ist Stefan Oesen. Oesen ist Teil des Nationalteam-Betreuerstabs von Ralf Rangnick und beim ÖFB für die Leitung des Bereichs Spielanalyse verantwortlich. Der promovierte Sportwissenschaftler war in seiner Karriere bereits beim SK Rapid, FC Liefering und FC Red Bull Salzburg tätig und wird bei CANAL+ als Co-Kommentator in der UEFA Champions League fungieren. „Ich freue mich auf diese herausfordernde Aufgabe und hoffe den Zusehern Einblicke aus einer analytischen Perspektive geben zu können“, sagt Oesen.