Meilenstein erreicht

Wertgarantie feiert mehr als fünf Millionen Bestandskunden

Hintergrund | 0 | | Dominik Schebach | 20.08.2024

Wertgarantie freut sich seit Mitte August 2024 über mehr als 5 Mio. Bestandsverträge in Deutschland und Österreich im Bereich CE

Wertgarantie befindet sich weiter auf Erfolgskurs. Nach dem 60. Geburtstag im Vorjahr und den deutlichen Zuwächsen in Deutschland und Österreich konnte nun der nächste Meilenstein erreicht werden. Der Spezialversicherer hat Mitte August die Marke von fünf Millionen Bestandskunden im CE-Bereich in Deutschland und Österreich erreicht bzw. bereits übertroffen. Der nächste Rekordwert in der Unternehmensgeschichte und somit auch der nächste Grund zum Feiern.

Nach dem äußerst erfolgreichen Jubiläumsjahr 2023, in dem Wertgarantie sein 60. Jubiläum mit vielen Aktionen für Partner, Kunden und Mitarbeitende feierte, knüpft der Spezialversicherer nun nahtlos an diese Erfolge an. Das Bestandshoch von 8 Mio. Verträgen europaweit und quer durch alle Sparten des Versicherers sowie die 2 Mio. Neuverträge insgesamt werden nun durch die erreichten 5 Mio. Bestandskunden allein im Bereich CE noch einmal getoppt.

„Der aktuelle Erfolg ist ein weiteres Zeichen für das stabile und attraktive Geschäftsmodell von Wertgarantie sowie für die großartige Arbeit, die der Fachhandel auch in diesen schwierigen Zeiten tagtäglich leistet“, erläutert: Thilo Dröge, Geschäftsführer Vertrieb.

Insgesamt kamen seit Beginn des Jahres 500.000 neue Bestandskunden hinzu, was einem Wachstum von etwas mehr als 10% entspricht. Den Hauptanteil des Bestands machen dabei die Kommunikation mit 38% und die weiße Ware mit 36% aus. „Geräte der weißen Ware machen tatsächlich mittlerweile einen sehr großen Part aus und werden sich zeitnah zum Bestandsführer entwickeln“, bestätigt Thilo Dröge und blickt voraus. „Wir sind sicher, dass wir auch im Rest des Jahres nicht nachlassen und so zu weiteren Rekorden beitragen können.“