Ab 1. September

Hannes Kolb wird neuer Geschäftsführer der Lohberger GmbH

Hintergrund Hausgeräte | 3 | | Dominik Schebach | 21.08.2024

Hannes Kolb wird mit September Geschäftsführer der Lohberger GmbH.

Mit 1. September wird Hannes Kolb gemeinsam mit Frank Thüringer die Geschäftsführung der Lohberger GmbH, einem Unternehmen der Austro Holding, übernehmen. Damit einher geht ein Führungswechsel bei dem im oberösterreichischen Schalchen ansässigen Spezialisten für Großküchen, Herde und Öfen: Reinhard Hanusch wechselt nach 20 Jahren an der Spitze des Unternehmens innerhalb der Austro Holding auf eine neue Position.

Hannes Kolb ist in der Branche bekannt und bringt eine umfassende Erfahrung in der produzierenden Industrie mit. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien hat er 28 Jahre in unterschiedlichen Positionen gearbeitet. Zu Beginn seiner Karriere sammelte er als Exportmanager erste internationale Vertriebserfahrung. Vor 25 Jahren wechselte Hannes Kolb in die Hausgeräteindustrie, wo er zunächst das Marketing leitete und in Folge für 15 Jahre diverse Geschäftsführungspositionen in Österreich und Deutschland innehatte. – Davon fünf Jahre im Bereich der Produktion und des Vertriebs von Großküchen.

„Neben all der fachlichen Qualifikation und Erfahrung zeichnet sich Hannes Kolb durch seine Fähigkeit als Team-Builder und seine Hands-on-Mentalität aus. Mit seinem umfassenden Know-how und seiner engagierten Herangehensweise wird er die Lohberger GmbH in eine weiterhin wirtschaftlich sichere Zukunft führen. Dafür wünschen wir ihm alles Gute und freuen uns auf eine spannende und erfolgreiche Zusammenarbeit“, freut sich Kerstin Gelbmann, Vorstand der Austro Holding AG.

Hannes Kolb ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.