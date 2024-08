Bleiburg und Völkermarkt

RED ZAC MIKE’S feiert 10. Geburtstag

Hintergrund | 1 | | Dominik Schebach | 22.08.2024

Gefeiert wurde das Jubiläum von Michael Scherwitzl und seinem Team ganz in Kärntner Tracht sowie mit Spezialaktionen und einem Gewinnspiel.

Michael Scherwitzl hat allen Grund zu feiern: Seit zehn Jahren betreibt der Kärntner sein erfolgreiches Elektrofachhandelsunternehmen RED ZAC MIKE’S, mit zwei Shops in Bleiburg und Völkermarkt – und plant bereits die nächsten Schritte. Gefeiert wurde das Jubiläum ganz in Kärntner Tracht – mit Spezialaktionen und einem tollen Gewinnspiel.

„Unsere Geburtstagsfeier hat wirklich großartigen Anklang gefunden“, freut sich Eigentümer Michael Scherwitzl. „Wir konnten viele alteingesessene Kunden begrüßen, die die Gelegenheit nutzen und sich die Top-News abholten, aber auch viele neue interessierte Gäste fanden Zeit, um bei uns vorbeizuschauen.“ Natürlich war auch viel Prominenz bei der Feier zugegen, darunter Bürgermeister Štefan Visocnik (Bleiburg), Wirtschaftskammer-Stellenleiter, Partner aus Wirtschaft und Politik sowie Kollegen von RED ZAC.

„Das Unternehmen hat sich in der Region perfekt positioniert und ich kann Michael Scherwitzl nur von Herzen zu seinem Erfolg gratulieren“, meint RED ZAC-Vorstand Brendan Lenane. „Die Idee, einerseits einen hohen Qualitätsanspruch zu setzen und andererseits unsere Händler:innen mit neuen Ideen, Werbelinie und vielem mehr zu servicieren, wird hier großartig aufgenommen. Red mit uns. Red Zac. Das wird bei RED ZAC MIKE’S von der ersten Minute an gelebt.“

Regionaler Allrounder

Im Jahr 2014 hat Scherwitzl den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und das Unternehmen in Bleiburg gegründet, bereits 2015 wurde er RED ZAC Mitglied. Heute verfügt das Unternehmen über je einen Standort in Völkermarkt und in Bleiburg. „In Bleiburg haben wir die ursprünglichen zwei Shops bereits im Jahr 2018 an einem neuen Standort zusammengelegt, um unsere Kunden noch besser servicieren zu können“, so Scherwitzl. „Und die Übersiedlung auf den Standort am Rathausplatz in Völkermarkt haben wir im Vorjahr umgesetzt. Nun planen wir bereits den nächsten Schritt, wir wollen das Geschäft in Bleiburg wesentlich erweitern, da wir hier ausreichend Fläche zur Verfügung haben. Da befinden wir uns derzeit in der Planungsphase.“

Insgesamt beschäftigt das Unternehmen 13 Mitarbeiter. Der Kärntner setzt dabei ganz bewusst auf eine Allrounder-Strategie mit einer breiten Auswahl an Elektro-Geräten von Waschmaschinen und Kaffeemaschinen bis hin zu Smartphones oder Laptops, am Standort in Bleiburg steht zudem eine eigene Servicewerkstätte zur Verfügung, außerdem ist RED ZAC MIKE’S hier auch Postpartner und ÖBB-Tickets können hier ebenso gekauft werden wie seit kurzem auch e-Bikes.

„Ich bin eigentlich immer auf der Suche nach innovativen Geschäftsideen – und das verbindet mich besonders stark mit RED ZAC“, sagt der Eigentümer. „Die Kraft der Werbelinie, der Online-Auftritt, der enge Kontakt zu den Industriepartnern und vieles mehr – all das zahlt auf eine starke Marke ein, die uns in der Region bekannt macht. Wir stehen hier für Regionalität, eine hohe Kundenorientierung und persönliches Service – und da finde ich mich auch in der Linie von RED ZAC wieder.“