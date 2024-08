Mit zahlreichen neuen Features

simpliTV App jetzt auch auf Apple TV verfügbar

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 22.08.2024

Die neue simpliTV App ist jetzt auch auf Apple TV und Amazon Fire TV verfügbar. (© simpliTV)

Ab sofort ist die simpliTV App auf der neuen Apple TV-Plattform mit vielen praktischen Features für alle Modelle von Apple TV verfügbar. Mit dieser Erweiterung ist simpliTV jetzt auf noch mehr Smart-TVs und Streaming Devices präsent.

Bereits deutlich mehr als die Hälfte der heimischen Haushalte nutzt ein Streaming Device oder einen Smart-TV und somit Fernsehgeräte, die mit dem Internet verbunden sind. Sie ermöglichen neben dem klassischen Fernsehempfang über Satelliten oder Antenne auch Streaming mit vielen Vorteilen. Die simpliTV App ist mit zahlreichen dieser Geräte kompatibel. Seit einigen Tagen erfüllt simpliTV auch den Wunsch der großen Apple-Community, die die brandneue simpliTV App nun auf sämtlichen Modellen von Apple TV HD, die seit 2015 hergestellt wurden, und Apple TV 4K nutzen kann. Vor kurzem wurde auch die neue Version der simpliTV App für Amazon Fire TV Geräte verfügbar gemacht.

Viele praktische Features

Die simpliTV App verfügt über zahlreiche Features. Mit Timeshift ist eine Funktion verfügbar, die es ermöglicht, das laufende Programm anzuhalten und zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen. Live- und Catchup-Inhalte werden in der Benutzeroberfläche der simpliTV App angezeigt. Diese Inhalte werden den Nutzern in Form von Bannern oder in Toplisten sichtbar und zugänglich gemacht, vergleichbar mit anderen Versionen der App auf anderen Plattformen. Integriert sind übrigens auch eine Kindersicherung mit Zeitlimit- und eine Sender- bzw. Altersbeschränkungsfunktion. Zusätzlich stehen eine übersichtliche Now on TV-Liste sowie eine Weiterschauen-Liste zur Verfügung, wobei der Weiterschauen-Fortschritt gespeichert wird. Eine Suchfunktion sowie ein TV-Guide (EPG) sollen die Feature-Auswahl abrunden.

Neuerungen bis Herbst

Die simpliTV App soll bis Herbst diesen Jahres durch weitere nützliche Funktionen noch besser gemacht werden. Eine davon ist die Aufnahmefunktion, die es den Nutzern ermöglicht, eigene Aufnahmen zu machen und diese auch zu löschen. Momentan können sie nur vorhandene Aufnahmen ansehen. Eine weitere Funktion wird sicherstellen, dass man, wenn man eine Sendung aus der Vergangenheit anschaut, nicht automatisch zum Liveprogramm zurückkehrt. Viele möchten nämlich gleich mit der folgenden Sendung in der Vergangenheit weiterschauen und selbst entscheiden, ob und wann sie wieder in die Gegenwart des Liveprogramms zurückkommen. Schließlich wird die App künftig auf allen Plattformen und Geräten zusätzlichen Video on demand-Content übersichtlich anzeigen. Dieser Content ist unabhängig von TV-Ausstrahlungen und länger als sieben Tage auf der App verfügbar.

Nach dem Motto „simpliTV kann auf vielen Wegen empfangen werden“ ist die simpliTV App nun mit allen marktrelevanten Smart-TV Geräten kompatibel. Bei Samsung und LG gilt dies für alle Geräte ab dem Modelljahr 2017.

Philips, Sony und TCL werden mit Android TV, dem TV-Betriebssystem von Google, ausgestattet. Ab Android 7 kann die simpliTV App installiert werden. Nvidia hat mit dem Shield TV einen Streaming-Stick auf den Markt gebracht, der ebenfalls mit dem Android-TV-Betriebssystem ausgestattet ist. Für Chromecast von Google TV steht die simpliTV App ebenfalls ab Android 7 zur Verfügung. Smart-TVs von Hisense und Toshiba sind ab der Version VIDAA OS U6 mit der simpliTV App kompatibel.

Kostenlos nutzbar in der EU

Die simpliTV App ist außerdem in der gesamten EU kostenlos nutzbar. „Die simpliTV App ist mit Apple TV und Amazon Fire TV nunmehr auf nahezu allen Smart-TVs verwendbar. Damit bieten wir unseren Kund:innen zuhause und unterwegs auf Tablet, Smartphone oder Laptop ein flexibles Fernsehvergnügen auf höchstem Niveau“, meint Philipp Dainese, Geschäftsführer von simpliTV, abschließend.